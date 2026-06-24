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Общество

Дмитрий Масло: «Задача органов статистики — быть зеркалом современной экономики»

25 июня 2026 09:00 Общество
Дмитрий Масло: «Задача органов статистики — быть зеркалом современной экономики»

Фото: пресс-служба Нижегородстата

В преддверии Дня работника статистики руководитель Нижегородстата Дмитрий Масло рассказал НИА «Нижний Новгород» об истории статистической службы, цифровизации отрасли, использовании больших данных, будущей переписи населения и задачах, которые стоят перед статистиками сегодня.

Нижегородский статистический комитет был создан одним из первых в стране

— Дмитрий Вячеславович, в этом году российской статистике исполняется 215 лет. Как развивалась статистика в России и какое место в этой истории занимает Нижегородская область?

— История статистики тесно связана с развитием государства. В начале XIX века в стране активно развивались экономика и предпринимательство, и стало очевидно, что для принятия управленческих решений необходимы достоверные сведения о происходящих процессах. Отправной точкой считается Высочайший манифест Александра I 1802 года, согласно которому министры были обязаны ежегодно представлять императору отчеты о деятельности своих ведомств.

В 1811 году при Министерстве полиции было создано первое официальное статистическое учреждение — статистическое отделение под руководством академика Карла Германа. Именно с этого момента ведется отсчет истории российской государственной статистики.

Позднее статистические подразделения начали появляться в других ведомствах и губерниях, а в 1858 году был создан Центральный статистический комитет, который координировал сбор данных по всей стране. Нижний Новгород занимал в этой системе заметное место. Губернский статистический комитет был открыт 11 мая 1835 года — одним из первых в России. Его возглавил генерал-губернатор Михаил Бутурлин.

Любопытно, что долгое время была известна только дата создания комитета по году. Лишь два года назад в Российском государственном историческом архиве удалось обнаружить подлинный документ XIX века, благодаря которому была установлена точная дата основания нижегородской статистики.

Мельников-Печерский писал губернаторские отчеты

— Многие известные исторические личности были связаны со статистикой. Есть ли такие примеры в истории нижегородской статистической службы?

— Безусловно. Один из самых известных примеров — писатель Павел Мельников, более известный под псевдонимом Андрей Печерский. Руководя статистической экспедицией, он занимался сбором данных и готовил губернаторские отчеты. Причем делал это с высоким литературным мастерством, и его стиль долгое время служил образцом для коллег.

Значительный вклад внес и историк-краевед Александр Гациский, который работал секретарем губернского статистического комитета. Он систематизировал и публиковал статистические материалы в специальных сборниках.

Еще одна заметная фигура — публицист Николай Анненский. Благодаря проведенному им анализу удалось заранее оценить масштабы надвигающегося неурожая и принять меры, которые помогли смягчить его последствия.

Пандемия стала серьезным испытанием для статистической службы

— Что вы считаете главным достижением Нижегородстата последних лет?

— Сегодня Нижегородстат является одним из 70 территориальных органов Росстата. За почти два столетия служба прошла путь от ручных записей и бумажных архивов до современных цифровых технологий. При этом главная задача остается неизменной — сбор, обработка и анализ данных о развитии Нижегородской области. Эти сведения используются как на региональном, так и на федеральном уровне при принятии управленческих решений.

Ежегодно мы обрабатываем 160−170 форм статистического наблюдения. Анализируем данные как по региону в целом, так и по муниципалитетам, городам и сельским населенным пунктам. Кроме того, в Нижнем Новгороде как столице Приволжского федерального округа аккумулируется статистическая информация по всем регионам ПФО.

Одним из самых серьезных испытаний последних лет стало проведение в 2021 году сразу трех масштабных статистических мероприятий: Всероссийской переписи населения, переписи малого и среднего бизнеса и микропереписи сельского хозяйства. Все это проходило в условиях пандемии. Нам пришлось оперативно перестраивать рабочие процессы, внедрять дистанционные форматы работы и одновременно обеспечивать безопасность сотрудников и участников обследований.

Еще одно важное направление — социально-демографические обследования населения. С 2011 года проводится серия из десяти таких исследований. Мы изучаем условия жизни людей, состояние здоровья населения, репродуктивные планы семей и другие важные социальные вопросы.

Статистика постоянно адаптируется к изменениям в экономике и обществе. Сегодня мы учитываем объемы интернет-торговли, услуги каршеринга, наблюдаем за ценами товаров на маркетплейсах Ozon и Wildberries. В туристической статистике появились новые объекты учета — глэмпинги и кемпинги.

Мы должны объективно отражать процессы, происходящие в современной экономике и обществе.

Полностью отказались от бумажной отчетности

— Как цифровизация повлияла на работу статистиков?

— За последние годы в этой сфере произошли серьезные изменения. Сегодня вся статистическая отчетность предоставляется исключительно в электронном виде. Это значительно ускорило обработку информации и публикацию итоговых данных.

В работе активно используются современные цифровые инструменты — планшеты, смартфоны и другие устройства. Во время сельскохозяйственной микропереписи 2021 года для проверки данных применялись в том числе спутниковые снимки.

Важнейшим этапом развития станет внедрение Цифровой аналитической платформы, которая объединит все процессы статистического производства — от планирования наблюдений до распространения итоговых данных. Она позволит работать в едином информационном пространстве как органам статистики, так и респондентам и пользователям информации.

Полномасштабный запуск платформы запланирован на 2027 год. При этом отдельные ее элементы уже используются в работе, в том числе при взаимодействии с респондентами, нарушающими отчетную дисциплину.

Важно не наказать за ошибку, а помочь ее избежать

— Как сегодня обеспечивается качество статистической отчетности?

— Полнота и достоверность данных остаются фундаментом официальной статистики. Основа системы — Статистический регистр, который формируется на базе государственных информационных ресурсов, содержащих сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, а также административных данных и статистической отчетности. Благодаря этому можно точно определить круг респондентов и их обязанности по предоставлению информации.

Большое внимание уделяется удобству работы с отчетностью. На сайтах территориальных органов Росстата действует сервис, позволяющий узнать перечень необходимых форм и сроки их предоставления. Специалисты Нижегородстата регулярно проводят вебинары и консультируют респондентов.

Кроме того, современная система сбора данных автоматически проверяет корректность заполнения отчетности. Это позволяет выявить и исправить ошибки еще до отправки формы. Наша задача — не наказать за ошибку, а помочь ее избежать.

По итогам 2025 года Нижегородстат вошел в тройку лучших территориальных органов Росстата по полноте сбора статистической отчетности. Этот показатель составил 98,39%.

Отчетная нагрузка должна сократиться вдвое

— Какие изменения ждут систему сбора статистической отчетности в ближайшие годы?

— Необходимо сделать взаимодействие с респондентами максимально простым и удобным. Согласно поставленным целям, к 2030 году отчетная нагрузка должна сократиться в два раза. Этому будет способствовать дальнейшее развитие цифровых сервисов и внедрение принципа однократного предоставления информации.

В перспективе все процессы будут работать на базе Цифровой аналитической платформы. Для каждого респондента планируется создать личный кабинет с возможностью автоматического заполнения части данных. Кроме того, будет расширяться использование альтернативных источников информации. Планируется, что к 2030 году половина ключевых статистических показателей будет формироваться именно на их основе.

Большие данные становятся частью статистики

— Уже сейчас используются альтернативные источники данных?

— Да, такая работа ведется. Например, статистика в сфере демографии сегодня формируется на основе административных данных Единого государственного регистра ЗАГС, оператором которого является Федеральная налоговая служба. Это позволяет получать оперативную и достоверную информацию без проведения дополнительных обследований.

Отдельное направление связано с использованием больших данных. Речь идет об информации, поступающей от различных цифровых платформ и операторов связи. Пока такие данные используются преимущественно для проверки и верификации традиционной статистической информации.

Так, данные системы маркировки товаров помогают получать более полную картину процессов, происходящих в торговле. Нужно сделать статистику не только более точной, но и более оперативной.

Перепись населения 2030 года должна стать полностью цифровой

— Что изменится в работе с населением? Какими могут стать переписи и социально-демографические обследования будущего?

— В ближайшие годы взаимодействие с населением будет все больше переходить в цифровой формат. Одним из наиболее значимых проектов станет Всероссийская перепись населения 2030 года. Предполагается, что ее основой станет Единый регистр населения. Это позволит использовать уже имеющиеся сведения о гражданах, а людям останется только проверить информацию и при необходимости дополнить ее. Такой подход поможет сократить временные затраты и снизить вероятность ошибок.

Изменения ожидают и различные обследования населения. Планируется максимально перевести их в онлайн-формат, что позволит ускорить обработку данных и сосредоточить работу интервьюеров на контроле качества информации.

Статистикой пользуются и чиновники, и обычные жители

— Кто сегодня является основными пользователями статистической информации?

— Статистические данные востребованы самой разной аудиторией. Традиционно крупнейшими пользователями остаются органы государственной власти и местного самоуправления. На основе статистики принимаются решения в сфере социально-экономического развития территорий, формируются бюджеты и государственные программы.

Большой интерес к статистике проявляет бизнес. Предприниматели используют ее для анализа рынков, оценки рисков и планирования инвестиций. Не менее востребованы данные среди ученых, преподавателей и студентов. Активно используют статистическую информацию и средства массовой информации. Для обычных граждан официальная статистика также остается важным источником объективной информации о социально-экономических процессах.

Востребованность данных подтверждается и конкретными цифрами. В 2025 году Нижегородстат подготовил около 1000 различных статистических изданий, более 1100 ответов на запросы пользователей и направил около 800 регламентных таблиц в рамках соглашений об информационном взаимодействии с ведомствами.

Кроме того, для органов региональной власти ведется формирование информационных фондов Информационно-аналитической системы социально-экономического развития Нижегородской области, содержащей более 4 тысяч показателей. По данным мониторинга, ежегодно в средствах массовой информации выходит более 3 тысяч публикаций со ссылкой на данные Нижегородстата.

Статистика должна быть не только точной, но и понятной

— Как распространяются статистические данные при таком большом объеме информации?

— Сегодня для нас важно не только собрать достоверные данные, но и сделать их доступными и понятными для пользователей. Все официальные статистические материалы — от итогов переписей до детализированных баз данных — публикуются в электронном виде на сайте Нижегородстата. Это один из основных источников информации для пользователей.

При этом мы понимаем, что статистика — это не только таблицы и цифры. Поэтому активно работаем в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Там мы стараемся рассказывать о статистике понятным языком, показывать процессы и тенденции с помощью инфографики, видеороликов и специальных рубрик.

Кроме того, мы знакомим аудиторию с работой службы, рассказываем о сотрудниках, отвечаем на вопросы подписчиков, проводим викторины и опросы. В дальнейшем возможности взаимодействия с пользователями будут расширяться благодаря развитию цифровых сервисов и созданию единого хранилища данных. Наша цель — сделать статистическую информацию максимально удобной для использования.

К 2030 году планируется достичь уровня удовлетворенности пользователей качеством статистических данных не менее 95%. Росстат ежегодно проводит соответствующие исследования и публикует их результаты в открытом доступе.

Надо помочь людям разобраться в цифрах

— Сегодня объем информации постоянно растет. Как сделать статистику понятной для людей?

— Мы считаем важным не только публиковать данные, но и помогать пользователям правильно их интерпретировать. Для этого специалисты Нижегородстата проводят вебинары, лекции и рабочие встречи. Для школьников и студентов организуются экскурсии, позволяющие познакомиться с работой статистической службы.

Большое внимание уделяется визуализации данных. Инфографика и диаграммы помогают быстрее воспринимать информацию и понимать основные тенденции без глубокого погружения в методологию. При необходимости пользователи могут ознакомиться и с методологическими пояснениями к статистическим показателям.

Отдельное внимание уделяется повышению статистической грамотности населения. В прошлом году Нижегородская область вошла в десятку регионов страны по числу участников всероссийского проекта «Статдиктант». Высокие результаты были достигнуты как среди взрослых участников, так и среди детей.

В этом году нижегородские школьники и студенты впервые приняли участие в межрегиональном конкурсе «Анализируем статистику» и заняли второе место в стране по количеству представленных работ. Эти результаты показывают, что интерес к статистике в регионе растет.

Ключевые показатели будут формироваться быстрее

— Планируется ли сократить сроки публикации официальной статистической информации?

— Это одна из приоритетных задач. Сегодня важно не только обеспечить достоверность данных, но и максимально оперативно предоставлять их пользователям. Сокращение сроков будет достигаться за счет развития единого цифрового пространства и расширения использования альтернативных источников информации, которые позволяют получать данные значительно быстрее.

Кроме того, в перспективе для обработки больших массивов данных могут использоваться технологии искусственного интеллекта. Ожидается, что такой подход позволит в ближайшие годы примерно в полтора раза сократить сроки формирования ряда ключевых социально-экономических показателей.

За каждой цифрой стоят люди

— Любая система невозможна без специалистов, которые обеспечивают ее работу. Каким сегодня является коллектив Нижегородстата?

— Развитие статистики напрямую зависит от людей, которые в ней работают. Поэтому вопросам кадрового обеспечения уделяется особое внимание. В рамках Стратегии развития государственной статистики ведется работа по повышению привлекательности службы, расширению возможностей профессионального роста и привлечению молодых специалистов.

К 2030 году планируется довести долю молодежи в системе до 30%. По итогам 2025 года в Нижегородстате этот показатель уже достиг 22,8%. Для этого Нижегородстат активно взаимодействует с вузами, заключает соглашения о сотрудничестве, организует лекции и экскурсии для студентов, принимает молодых людей на практику. Кроме того, проводятся различные конкурсы и олимпиады, которые позволяют познакомить будущих специалистов с работой статистической службы.

С 2025 года абитуриенты получили возможность поступать на обучение по целевому направлению Росстата.

Сегодня в Нижегородстате работают 304 человека. Средний возраст сотрудников составляет 44 года, что позволяет сохранять баланс между опытом и энергией молодых специалистов. По итогам 2025 года Нижегородстат занял первое место среди территориальных органов Росстата по качеству и эффективности работы.

Наши проекты также получили признание на федеральном уровне. В частности, проект по совершенствованию взаимодействия с правительством региона занял второе место в конкурсе «Лидеры Росстата. Перезагрузка», а инициатива по созданию цифрового архива вошла в число 50 лучших проектов конкурса.

Мы стараемся поддерживать не только профессиональное развитие сотрудников, но и активную корпоративную жизнь. Молодежный совет участвует в реализации различных инициатив, сотрудники занимаются спортом, участвуют в благотворительных проектах и общественных мероприятиях.

В прошлом году Нижегородстат отметил 190-летие со дня создания. В праздничных мероприятиях приняли участие сотрудники, ветераны статистической службы и приглашенные гости, а лучшие работники были отмечены наградами.

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Теги:
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