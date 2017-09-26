"После назначения нового руководителя региона я также надеюсь на конструктивное сотрудничество", - Елизавета Солонченко Политика

Елизавета Солонченко Фото: НИА "Нижний Новгород"

"После назначения нового руководителя региона я также надеюсь на конструктивное сотрудничество", - сказала глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, комментируя назначение Глеба Никитина врио губернатора Нижегородской области.

"О руководителе региона судят по тому, что он оставил после себя. За то время, что Валерий Павлинович руководил Нижегородской областью, появилось долгожданное метро в нагорной части Нижнего Новгорода, второй Борский мост через Волгу, Южный обход, обновленный аэропорт "Стригино" и другие инфраструктурные объекты, изменившие облик региона и сделавшие его более комфортным. Результатами многолетней работы Валерия Павлиновича нижегородцы будут пользоваться ещё долго", - отметила она.

"Сейчас, после назначения нового руководителя региона, я также надеюсь на конструктивное сотрудничество, потому что в ближайшие годы перед городом и регионом стоят очень важные задачи, выполнить которые возможно только в тесном и взаимовыгодном сотрудничестве с региональной властью: начиная от ЧМ по футболу и 150-летия Горького до 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода, который должен стать праздником не только для жителей города, а быть важным событием всероссийского масштаба", - добавила Солонченко.

"Естественно, я изучила биографию нового главы региона: трудоголик, грамотный управленец, технократ, который привнесет в нашу область инновационный подход и современные тенденции в управление регионом. А нижегородцы только выиграют от этого", - подытожила глава города.

Напомним, Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, ушел в отставку. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 26 сентября 2017 года. Врио губернатора назначен первый замминистра промышленности РФ Глеб Никитин.