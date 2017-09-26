Промсвязьбанк
Ростелеком
Популярные комментарии за год
21 сентября 2017 11:43  [6706] "Когда соберусь в отставку, тогда скажу", - Валерий Шанцев
01 июня 2017 16:02  [5685] "Нижегородская администрация сообщила нам о получении новых маршрутных карт к вечеру 31 мая", - Дмитрий Савин
05 октября 2016 15:13  [4777] "Не исключаю, что Кириенко на новом посту вмешается в конфликт групп депутатов нижегородского Заксобрания", - Сергей Кочеров
02 ноября 2016 19:17  [4285] "Такое количество звезд, которые приедут на выставку в Нижний Новгород, в другом городе собрать было бы тяжело", - Сергей Казук
11 мая 2017 18:18  [3675] "Если мы не решим вопрос с бывшими работниками "Газпрома", нам нужно будет писать заявления и расходиться", - Роман Антонов
28 ноября 2016 17:53  [3593] "Рано или поздно назначение Казачковой выльется в конфликт", - Константин Барановский
22 февраля 2017 18:17  [3568] "Отмена празднования Масленицы на пл. Горького связана с простым неумением организовывать мероприятия", - Александр Сериков
10 сентября 2017 16:25  [3143] "Небольшая явка не означает нелегитимность выборов", - Александр Суханов
16 января 2017 16:41  [3073] "Изменения по форме родительской платы за детсад коснутся примерно 20% детей в Нижнем Новгороде", - Ирина Тарасова
16 августа 2017 16:18  [2954] "Больших или маленьких выборов не бывает, надо всегда бороться на пределе своих возможностей", - Сергей Раков
Последние новости рубрики Политика
26 сентября 2017 18:23  [56] Заседание Законодательного собрания Нижегородской области 26 сентября
26 сентября 2017 18:14  [38] "Если на выборах будут такие же соперники, как в прошлый раз, Никитину они конкуренции не составят", - Сергей Кочеров
26 сентября 2017 18:05  [65] "После назначения нового руководителя региона я также надеюсь на конструктивное сотрудничество", - Елизавета Солонченко
26 сентября 2017 17:53  [155] Экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев пока не определился с новым местом работы
26 сентября 2017 17:30  [67] Предвыборные агитации на ул. Б.Покровской в Нижнем Новгороде запрещены в рамках нового закона
26 сентября 2017 17:17  [149] Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин планирует приехать в регион 27 сентября
26 сентября 2017 16:46  [324] "Думаю, что в первую очередь надо опираться на местные кадры", - Глеб Никитин
26 сентября 2017 16:28  [125] "Новое поколение вырастает и требует других решений", - Галина Клочкова
26 сентября 2017 15:25  [218] "Валерий Шанцев – представитель классической, мудрой и основательной школы руководства", - Александр Табачников
26 сентября 2017 15:14  [529] Выборы губернатора Нижегородской области должны пройти не раньше единого дня голосования, - избирком
Политика

"После назначения нового руководителя региона я также надеюсь на конструктивное сотрудничество", - Елизавета Солонченко

26 сентября 2017 18:05  [65] Политика
Елизавета Солонченко

Елизавета Солонченко

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"После назначения нового руководителя региона я также надеюсь на конструктивное сотрудничество", - сказала глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, комментируя назначение Глеба Никитина врио губернатора Нижегородской области.

"О руководителе региона судят по тому, что он оставил после себя. За то время, что Валерий Павлинович руководил Нижегородской областью, появилось долгожданное метро в нагорной части Нижнего Новгорода, второй Борский мост через Волгу, Южный обход, обновленный аэропорт "Стригино" и другие инфраструктурные объекты, изменившие облик региона и сделавшие его более комфортным. Результатами многолетней работы Валерия Павлиновича нижегородцы будут пользоваться ещё долго", - отметила она.

"Сейчас, после назначения нового руководителя региона, я также надеюсь на конструктивное сотрудничество, потому что в ближайшие годы перед городом и регионом стоят очень важные задачи, выполнить которые возможно только в тесном и взаимовыгодном сотрудничестве с региональной властью: начиная от ЧМ по футболу и 150-летия Горького до 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода, который должен стать праздником не только для жителей города, а быть важным событием всероссийского масштаба", - добавила Солонченко.

"Естественно, я изучила биографию нового главы региона: трудоголик, грамотный управленец, технократ, который привнесет в нашу область инновационный подход и современные тенденции в управление регионом. А нижегородцы только выиграют от этого", - подытожила глава города.

Напомним, Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, ушел в отставку. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 26 сентября 2017 года. Врио губернатора назначен первый замминистра промышленности РФ Глеб Никитин.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph