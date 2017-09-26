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Политика

"Одним из важных показателей работы Никитина будут результаты президентских выборов в области", - Александр Суханов

26 сентября 2017 18:56  [86] Политика
Александр Суханов

Александр Суханов

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Одним из важных показателей работы Глеба Никитина будут результаты президентских выборов в области", - заявил политолог Александр Суханов, комментируя смену руководства Нижегородской области, 26 сентября 2017 года.

"Я о новом врио губернатора не знаю ничего, кроме того, что идет в его официальной биографической справке. Его мощный взлет, долгое обучение, кандидатская диссертация – все это видно. Меня пока примиряет с предложенной кандидатурой, поскольку я ничего не могу сказать ни за, ни против, кроме его возраста и опыта, вот что: я знаю, что сейчас в администрации президента проводится жесткий тестовый отбор кандидатов на все должности. Прежде всего, проверяются два качества. Первое – умение смотреть на вещи глобально и системно, второе – умение одновременно держать в голове множество задач и правильно расставлять их приоритетность. Судя по всему, Глеб Никитин обладает такими качествами, показал их в профессии, поэтому я думаю, что как специалист в экономике, финансах и праве он имеет хорошую базу для того, чтобы выполнять обязанности губернатора профессионально. Он, скорей всего, представитель школы профессионалов-технократов, которые меньше всего думают о политике, а больше – о технологических процессах реализации задач. Это внушает определенный оптимизм, но время покажет", - отметил политолог.

"Что касается предстоящих выборов, насколько мне представляется, ему дается целый год на адаптацию и одним из важных показателей будут результаты президентских выборов в области. Сумеет ли он их организовать? С каким результатом? Внутри нашей области я не вижу фигуры, способной составить конкуренцию представителю Москвы", - подчеркнул Суханов.

Говоря о взаимодействии с местными политическими элитами, эксперт выразил мнение, что на первом этапе будет лишь процесс взаимного изучения. "Я думаю, что Глеб Сергеевич получил всю необходимую информацию обо всех членах правительства, депутатах регионального парламента с характеристиками, может быть, Валерия Павлиновича, работников администрации президента, которые курируют наш регион. Я думаю, у него достаточно информации о тех, с кем ему предстоит работать, в отличие от наших местных представителей элиты, которые о нем знают гораздо меньше", - заключил Александр Суханов.

Напомним, Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, ушел в отставку. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 26 сентября 2017 года. Врио губернатора назначен первый замминистра промышленности РФ Глеб Никитин.

Выборы нового губернатора планируются в сентябре 2018 года.

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