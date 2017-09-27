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Спорт

"Должно же нас когда-нибудь прорвать!", - Артур Анисимов

28 сентября 2017 15:19  [78] Спорт
Артур Анисимов

Артур Анисимов

Фото: ФК "Олимпиец"

"Должно же нас когда-нибудь прорвать! Игра с "Факелом" будет для нас определяющей. Отступать некуда", - считает голкипер ФК "Олимпиец" Артур Анисимов. Об этом он сообщил НИА "Нижний Новгород" комментируя ситуацию с нынешним положением клуба в первенстве ФНЛ, 29 сентября 2017 года

"Олимпиец" после проигрыша "Зениту-2" находится на последнем 20 месте в турнирной таблице ФНЛ.

По словам вратаря, отчасти это поражение связано с усталостью команды после матча с "Уфой". Победа в матче с башкирской командой позволила выйти "Олимпийцу" в 1/8 финала Кубка России.

"Я думаю, что 120 минут даром не прошли. Тем более что играть в Питере нам пришлось уже через два дня после матча с уфимцами", - пояснил Анисимов.

Следующий матч "Олимпийца" состоится 30 сентября 2017 года. В Дзержинске он сыграет с воронежским "Факелом".

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