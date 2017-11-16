"Новый дом жителям рухнувшего дома на ул.Самочкина обещали Лазарев и Чертков, не я", - Надежда Рожкова Политика

Надежда Рожкова Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Новый дом жителям рухнувшего дома на ул.Самочкина обещали Лазарев и Чертков, не я", - заявила экс-глава Ленинского района Нижнего Новгорода Надежда Рожкова на заседании апелляционной инстанции, отказавшей ей в отмене решения Ленинского районного суда.



5 сентября 2017 года суд признал ее и экс-главу горадминистрации Сергея Белова виновными по делу о рухнувшем доме на ул. Самочкина.



На заседании Нижегородского областного суда 20 ноября она обратилась к потерпевшим, присутствующим на суде. "То, что вы жили в неподобающих условиях, никто не оспаривает. Но по жилищному кодексу ответственность за содержание жилфонда несут органы госвласти и муниципальной. Администрация Ленинского района такой властью не является, это структурное подразделение администрации города", - подчеркнула она.

"Мне вменяют, что в 2012 году не рассмотрела заявление Госжилинспекции. Я в тот момент была замом главы Ленинского района по развитию и за ЖКХ совершенно не отвечала. В мои должностные обязанности не входило рассмотрение и признание дома аварийным. Да, в 2013 году я стала первым замом. Но к тому моменту жители в течение года начали узаконивать свои перепланировки и оформлять документы на собственность. Не было ни одного обращения о признании дома аварийным. Поскольку заявлений не было – не было рассмотрения, потому я не понимаю, в чем моя вина", - отметила Рожкова.



Экс-глава Ленинского района также добавила, что "потратила много сил, чтобы заставить вышестоящие органы сделать ремонт в маневренном фонде, предоставленном жителям".



"Я как не считала себя виноватой, так и не считаю. Свои должностные обязанности я выполняла и до последнего была с жителям. Если бы это было не так – я бы ушла вместе с теми, кто, наверное, в том и виноват. Вы вспомните, как вам обещали построить дома новые. Я вам это обещала? Нет. Говорили вам об этом Лазарев и Чертков (глава Ленинского района до 2014 года Владимир Лазарев и экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода, и.о. министра ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков, – прим. НИА "Нижний Новгород"). Если в чем-то была вина – прошу простить", - добавила Надежда Рожкова.



Напомним, что в июле 2016 года администрация Нижнего Новгорода отложила на неопределенный срок строительство дома для жильцов обрушившегося в 2014 году д.32А на ул. Самочкина.



Напомним также, что 20 ноября 2017 года сторона защиты просила отменить приговор и отправить его на новое рассмотрение. Суд отказал в этом. Также защитники не исключили причастности бывшего замглавы администрации города Андрея Черткова (сейчас и.о. министра ЖКХ области) к обрушению дома.