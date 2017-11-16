"Собственники жилья за последние 15 лет не научились организовывать собрания, а умеют только жаловаться", - Александр Беспалов Общество

Александр Беспалов

"Собственники жилья за последние 15 лет не научились организовывать собрания, а умеют только жаловаться", - сказал председатель правления Ассоциации ТСЖ "Канавино" Александр Беспалов, комментируя ситуацию с аварийным жильем в городе.

"Сегодня собственник часто забывает, что по Жилищному кодексу ему принадлежит не только квартира, но еще и часть имущества самого дома. Если свою квартиру он холит и лелеет, убирает и красит, ремонтирует ее капитально или не капитально, то все остальное он считает чьим-то. До сих пор существует миф, что оно принадлежит муниципалитету. Но администрация на данном этапе практически ничем не владеет, кроме территорий вокруг домов, и то не всех. Поэтому собственники, жители сами обязаны проводить собрания и приглашать на них представителей управляющей компании. Они сами должны отвечать за состояние своего дома, а не перекладывать эту ответственность на чужие плечи", - заявил Беспалов.

По его мнению, за последние 15 лет собственники не научились организовывать собрания, подписывать договор с управляющей организацией, а умеют только жаловаться.

"В большинстве своем жильцы не видят смысла в управлении домом. Они считают, если есть ДУК, то пусть он все и решает. На самом деле это не так. Зачастую управляющие компании просто берут деньги, а имущество никоим образом не управляется. Это тоже сторона конфликта. Собственник, который не разбирается в жилищно-коммунальном хозяйстве, начинает жаловаться в компетентные органы: в прокуратуру, госжилинспекцию, администрацию города. А надо было всего лишь провести собрание, проголосовать за уровень платы по капитальному ремонту, по ремонту и содержанию жилья, определить виды необходимых работ по дому", - подчеркнул эксперт.

Самое простое в данной ситуации, по словам Александра Беспалова, начать заниматься каждому тем, что ему предписано Жилищным кодексом, к примеру, разработать правила проживания в доме.

"Я провел, думаю, более одной тысячи собраний. На первых двух-трех жители ничего не хотят ни понимать, ни слышать, они только кричат. А вот с четвертого начинается работа. Собственник начинает понимать, сколько стоит уборка территории, текущий ремонт, капитальный ремонт и планировать свои деньги. Просто часть жильцов считает, что если они живут в доме, который старый, то платить надо меньше. Хотя мы сами понимаем на примере машины: чем она старше, тем больше стоит ее ремонт. Интересная ситуация с домом на Ломоносова, 15. Он достаточно новый и в принципе ремонтируемый, если бы люди были ответственными. Но просто не хотят платить, везде жалуются и пытаются переизбрать правление", - заявил Александр Беспалов.

Он добавил, что в каждом доме должен быть создан Совет МКД. "Именно ему собственники могут доверить принимать те или иные решения, быть на прямой связи с управляющей компанией и отстаивать интересы жильцов. Но для этого нужно провести хотя бы первое общее собрание собственников", - подытожил Александр Беспалов.