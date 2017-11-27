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"Ситуация с МФЦ в Ленинском районе Нижнего Новгорода провальная", - Николай Сатаев

27 ноября 2017 15:17  [56] Общество
Николай Сатаев

Николай Сатаев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Ситуация с МФЦ в Ленинском районе Нижнего Новгорода провальная", - заявил журналистам депутат Гордумы Николай Сатаев (КПРФ) после заседания комиссии по МСУ, на котором был рассмотрен проект бюджета города на 2018 год, 27 ноября 2017 года.

На сегодняшнем заседании стало известно, что нижегородская администрация планирует увеличить на 45,5% финансирование МФЦ в 2018 году – со 130,2 до 189,5 млн рублей. Николай Сатаев отметил, что мэрия наметила пути увеличения числа сотрудников МФЦ, но "конкретики по улучшению работы многофункциональных центров депутаты не услышали".

"Ситуация с МФЦ в районах города разная: где-то лучше, где-то хуже, а где-то вообще провальная, как в Ленинском районе. Техника там - на уровне счетной машинки. Если мы произведем ремонт помещения, закупим компьютерное оборудование, наймем квалифицированный персонал – тогда и люди туда пойдут. Будет отдача, и бюджет будет пополняться", - подчеркнул Николай Сатаев.

Напомним также, что правительство Нижегородской области планирует открыть многофункциональный центр для предпринимателей в Нижнем Новгороде в конце 2017 – начале 2018 года.

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