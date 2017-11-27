"Штрафы ожидают подрядчика в случае невыполнения ремонта ул. Большой Покровской в срок", - Александр Герасименко Общество

Александр Герасименко Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Штрафные санкции ожидают подрядчика в случае невыполнения ремонта ул. Большой Покровской в срок", - заявил замглавы администрации Нижнего Новгорода Александр Герасименко на заседании комиссии Гордумы по строительству 28 ноября 2017 года.

На сегодняшнем заседании депутат Евгений Лазарев подчеркнул, что "уложенная плитка на Покровке пошла волной". Александр Герасименко ответил на это, что замечаний достаточно не только у жителей, но и у заказчика работ.

"Подрядчик недочеты сейчас устраняет. Срок окончания контракта – 30 ноября, акты выполненных работ пока не подписаны. Если не уложится в срок – будут штрафные санкции. Подрядчик обязан исправить все недочеты", - подчеркнул Герасименко.

Ранее сообщалось, что нижегородская администрация запланировала ремонт участка ул.Б.Покровской от трамвайных путей до Госбанка на 2018 год в рамках федеральной программы. При этом на сегодняшний день идет голосование по выбору общественных территорий, которые предстоит благоустроить в 2018 году по приоритетному федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". В их число входит вторая очередь ремонта ул. Большая Покровская, а также еще десять территорий. Итоги голосования пока не подведены.