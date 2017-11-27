"Обычно на счастье в дом первой запускают кошку, сегодня вместо кошки я", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Обычно на счастье в дом первой запускают кошку, сегодня вместо кошки я", - сказал врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин во время вручения ключей дольщикам Пролетарской, 4, когда они пригласили его пройти в дом.

Как сообщает пресс-служба облправительства, 29 ноября 2017 года замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, Глеб Никитин и руководитель рабочей группы президиума генсовета "Единой России" по защите прав дольщиков и вкладчиков Александр Сидякин приехали поздравить с новосельем и вручить ключи от квартир дольщикам дома по ул. Пролетарской.

По данным министерства строительства области, строительство дома началось в 2005 году, а в 2008 – было заморожено. На его достройку некоммерческой организации, созданной дольщиками, в декабре 2016 года в рамках регионального закона "О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков…" была предоставлена субсидия в размере 130 млн рублей.

"Сегодня у нас одним домом проблемным стало меньше, и 156 семей наконец-то дождались своих квартир", - сказал Никитин. Он обратил внимание на позицию дольщиков, которые смогли объединиться в НКО и совместно со специалистами министерства строительства региона решить сообща проблему дома, который строился в итоге более 10 лет.

"Там, где общение с дольщиками идет напрямую, а не через кого-то – там и количество объектов постоянно уменьшается. А там, где губернатор считает, что это не его царское дело, и его замы так же считают, там, где все это скидывается на муниципалитеты – там и проблем больше. Нижегородская область уже не первый год работает по областному закону, который предусматривает очень серьезные механизмы поддержки тех, кто достраивает проблемные объекты – и это здорово", - подчеркнул Сидякин.