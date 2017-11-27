"Финансирование экологии в муниципалитетах Нижегородской области оставляет желать лучшего", - Владислав Атмахов Общество

Владислав Атмахов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Финансирование экологии в муниципалитетах Нижегородской области оставляет желать лучшего", - заявил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экологии Владислав Атмахов (фракция ЛДПР) в рамках обсуждения закона об облбюджете на 2018 год в I чтении 30 ноября 2017 года.



"Не все муниципалитеты области уделяют достаточное внимание вопросам эффективности управления охраной окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Год экологии в России заканчивается, а уровень экологических проблем в регионе не снижается. В области действует государственная программа "Охрана окружающей среды в Нижегородской области", финансирование которой на 2018 год предусмотрено в размере более 850 млн рублей, а в муниципалитетах такие программы если и есть, то их финансовое наполнение оставляет желать лучшего. Например, в Дзержинске расходы на экологическую программу в 2018 году запланированы лишь на уровне 32 млн рублей. При этом сборы от платы за негативное воздействие на окружающую среду дзержинских предприятий должны составить более 80 млн рублей", - отметил депутат.



По его мнению, в таких условиях компенсация экологического ущерба в полном объеме невозможна, что нарушает законодательство об охране окружающей среды. "И этот ущерб будет накапливаться из года в год, а граждане будут продолжать жить в экологически неблагоприятных условиях. Правительству области и муниципальным органам власти необходимо учитывать данные показатели при проведении работы по сбалансированности бюджетов. Я считаю, что такая ситуация сложилась во многом по причине отсутствия должного контроля за формированием муниципальных экологических программ и их реализацией", - подчеркнул Атмахов.



Он попросил региональное правительство обратить особое внимание на ситуацию в Дзержинске, в органах власти которого, по словам депутата, до сих пор нет комитета или комиссии, ответственной за вопросы экологии.

Как сообщалось ранее, в конце октября 2017 года ООО "ГазЭнергоСтрой – Экологические технологии" приступило к ликвидации свалки "Черная дыра" в Дзержинске.