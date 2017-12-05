"Мы не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие в Играх 2018 года", - Владимир Путин Спорт

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии препятствий для выступления российских спортсменов на 2018 года в Пхеньчхане под нейтральным флагом. Об этом сообщает информационное агентство Interfax.

Согласно информации, во время общения с рабочими ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде 6 декабря Владимир Путин заявил, что власти РФ не будут препятствовать отправке российских спортсменов на Олимпиаду 2018 года в Пхеньчхане в нейтральном статусе. "Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие (в Играх), если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве", - цитирует президента Interfax.

Владимир Путин также заявил, что Россия сама дала повод для решения МОК по олимпийской сборной, но этим поводом не совсем честно воспользовались. "Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря", - сказал Путин.

Кроме того, по его словам, "большинство из обвинений основано на фактах, которые никак не доказаны и являются в значительной степени голословными". "Основаны - в основном на показаниях человека, моральные и этические установки которого и психическое состояние которого вызывают много вопросов; ничего другого просто нет", - цитирует Путина информационное агентство.

Напомним, что вечером 5 декабря 2017 года исполком МОК принял решение отстранить Олимпийский комитет России от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

Также напомним, что облправительство рассчитывает на участие 11 нижегородских спортсменов в предстоящих Играх.