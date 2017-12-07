"Торпедо" нужно решать проблему легионеров", - Андрей Трефилов Спорт

Андрей Трефилов Фото: championat.com

НИА "Нижний Новгород" - Евгений Сафонов

"Торпедо" нужно решать проблему легионеров", - заявил заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Андрей Трефилов 8 декабря 2017 года.

По его словам, легионеры нижегородского "Торпедо" не оправдывают ожиданий.

"Приходится признать, что в Нижнем Новгороде в очередной раз не угадали с легионерами. Один из самых дорогих хоккеистов "Торпедо" Ян Муршак в этом сезоне не забросил ни одной шайбы, а в последних матчах команды и вовсе потерял место в основном составе. Перестал забивать и Даугавиньш, который, наравне с Галузиным и Муршаком, входит в тройку самых дорогих хоккеистов команды из Нижнего Новгорода", - отметил Трефилов.

Он также напомнил, что в по ходу сезона 2017 года нижегородская команда уже распрощалась со словенскими хоккеистами - Егличем и Тичаром, а в августе на дверь показали шведскому легионеру - Джону Норману.

Как сообщалось ранее, 7 декабря ХК "Торпедо" одержал победу над "Витязем" со счётом 4:1. Перед этим 5 декабря с аналогичным счётом нижегородцы победили ХК "Слован".