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Политика

"Планы у меня совершенно точно есть, и я их, когда будет нужно, озвучу", - Елизавета Солонченко

11 декабря 2017 16:20  [98] Политика
Елизавета Солонченко

Елизавета Солонченко

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"У меня совершенно точно есть планы, и я их, когда будет нужно, озвучу", - заявила глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко на совместном заседании комиссий Гордумы 11 декабря 2017 года при обсуждении перехода города на одноглавую систему управления.

Депутат Евгений Лазарев поинтересовался, "к чему такая спешка со сменой системы управления городом". "У вас есть какие-то планы?", - спросил он у Елизаветы Солонченко.

Глава Нижнего Новгорода подчеркнула, что "планы у нее совершенно точно есть, и, когда будет нужно, она их озвучит". "В период с непосредственного сложения полномочий действующим главой и до самого конкурса обязанность главы города будет исполнять депутат, избранный из состава Гордумы", - рассказала Солонченко.

Лазарев, который недавно вышел из КПРФ и стал беспартийным, также обратил внимание, что по новому порядку выдвижения кандидатов на пост главы города самовыдвижение невозможно. "Если вы решите баллотироваться – мы выдвинем вашу кандидатуру", - отметила Елизавета Солонченко.

Напомним, что 26 октября Заксобрание Нижегородской области приняло закон о переходе областного центра на одноглавую систему управления. Переход на эту систему возможен с истечением срока полномочий главы МСУ (в Нижнем Новгороде – Елизаветы Солонченко) – либо полного (в 2020 году), либо досрочного.

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