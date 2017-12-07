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Политика

"Опыт предшественников позволяет надеяться на то, что работа в ЕР вполне совместима с основной деятельностью", - Александр Шаронов

12 декабря 2017 11:46  [32] Политика
Александр Шаронов

Александр Шаронов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Опыт предшественников позволяет надеяться на то, что работа в «Единой России» вполне совместима с основной деятельностью", - заявил председатель правления ПАО "НБД-Банк" Александр Шаронов, комментируя свое назначение исполняющим полномочия секретаря НРО "Единой России", 11 декабря 2017 года.

"У нас лидер партии возглавляет федеральное правительство, а я думаю, что там уровень загрузки существенно выше. Тем не менее, он совмещает, и вполне успешно. Да и на региональном уровне все предыдущие руководители точно так же совмещали – Табачников, Кавинов, Тимофеев, Некрасов. Все они занимались этим без отрыва от своей основной деятельности. Это говорит о том, что все-таки это часть общественной работы. И опыт моих предшественников позволяет надеяться на то, что эта работа вполне совместима с основной деятельностью", - сказал Александр Шаронов.

Напомним, о том, что Александр Шаронов назначен и.п. секретаря НРО "Единой России" стало известно 5 декабря. До него на этой должности находился депутат Госдумы Вадим Булавинов, который подал заявление о сложении полномочий.

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