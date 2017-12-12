"Работа с обращениями граждан Елизаветы Солонченко заслуживает позитивной оценки", – Владимир Солдатенков Политика

Владимир Солдатенков Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Работа с обращениями граждан Елизаветы Солонченко заслуживает позитивной оценки", – считает депутат Заксобрания Нижегородской области Владимир Солдатенков. Об этом он сказал комментируя заявление Солонченко об уходе с поста главы Нижнего Новгорода.

"В решении проблемных задач города как повседневных, так и стратегических, очень важна связь с населением. Елизавета Игоревна очень опытный руководитель и на примере того, как буквально на моих глазах она наладила диалог с гражданами, с жителями своего избирательного округа в Автозаводском районе, вызывает искреннее уважение. И мы увидели, что такой подход, открытость даже за короткий период времени дали свой результат не только в масштабах избирательного округа, но и города в целом под руководством Елизаветы Солонченко", - сказал Солдатенков, который с 2002 по 2016 год возглавлял Автозаводский район.

"Информация, которая поступает от населения, является очень важным инструментом по принятию решений по той или иной территории города. Порой мы говорим, что люди жалуются, но их жалобы - источник информации о ситуации в городе. Елизавета Игоревна действительно деликатно, тонко и умело использует эту информацию, как для решения конкретных частных проблем, так и для принятия стратегических решений по развитию города. Связь, которую она так быстро наладила с населением, – важный инструмент для каждого руководителя города. Результаты этого взаимодействия выливаются в решения городской Думы. И я наблюдаю, знаю, что люди со своей стороны признательны: они видят, что этот диалог идет на пользу решения многих вопросов, на пользу Нижнему Новгороду", - добавил он.



"Когда люди видят, что их слышит глава города и их предложения находят отражения в решениях городских властей, это, безусловно, вызывает доверие у нижегородцев. Плюс, в Нижнем Новгороде создана Общественная палата и на ее площадке идет активная работа большого числа экспертов, что тоже дает дополнительное преимущество руководителю города. В целом работа с обращениями граждан и работа с населением со стороны Елизаветы Солонченко заслуживает отдельной позитивной оценки", - резюмировал Солдатенков.

Напомним, об уходе Солонченко сообщила 12 декабря 2017 года на своей странице в Instagram.