"Нижегородская область – самое подходящее место для начала строительства новой высокотехнологичной экономики", - Глеб Никитин Экономика

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Нет, наверное, в России более подходящего места для начала строительства новой высокотехнологичной экономики", - сказал о Нижегородской области врио губернатора региона Глеб Никитин, комментируя итоги пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая состоялась 14 декабря 2017 года.



"Владимир Путин на своей пресс-конференции, говоря о будущем России, снова сказал о главной цели – повышении доходов людей. Президент отдельно обозначил, за счет чего в числе прочего должно расти благосостояние жителей: "экономика должна быть построена на высоких технологиях, производительность труда должна многократно возрасти", - напомнил Глеб Никитин. Врио губернатора региона также отметил, что на личной встрече 6 декабря президент говорил об этих же вопросах.

По словам Никитина, Нижегородская область максимально соответствует тем задачам и перспективам развития, на которых сделал акцент президент. "Более трети экономики Нижегородской области – это промышленность, 90% которой – обрабатывающая, требующая постоянного технологического развития. У региона очень высокий научно-технический потенциал и нет, наверное, в России более подходящего места для начала строительства новой высокотехнологичной экономики", - заявил врио главы региона.

"Именно эта задача - одна из главнейших для нашего региона. Чуть более века назад Нижний Новгород уже стал двигателем промышленной революции в России. Воспринимаю слова президента как задачу, которая стоит перед Нижегородской областью, и уверен, что она нам по силам", - заключил он.

Напомним, что 14 декабря врио губернатора региона обсудил с руководством ПАО "Россети" планы по реализации в Нижегородской области пилотного проекта по созданию "умных сетей" - Smart Grid.