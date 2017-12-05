"Владимир Путин обещал во всём поддерживать и помогать Нижегородской области", - Глеб Никитин Политика

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Владимир Путин обещал во всём поддерживать и помогать Нижегородской области", - сообщил журналистам врио губернатора региона Глеб Никитин по итогам своей встречи с президентом РФ на территории нижегородского аэропорта 6 декабря 2017 года.

"То, что Владимир Путин объявил о своём выдвижении на пост президента в Нижнем Новгороде, говорит о его уважении к городу, к нижегородцам. Для нас это большая честь", - отметил Никитин.

На вопрос журналистов о том, предполагал ли он, что это заявление будет сделано в Нижнем Новгороде, Глеб Никитин ответил "я искренне в это верил". "Я уверен, что при поддержке президента мы сможем добиться раскрытия потенциала. В ходе встречи мы обсуждали вопрос ориентации региона на развитие высокотехнологичного инновационного сектора. Владимир Владимирович выразил поддержку и этим идеям, и вообще обещал во всём поддерживать и помогать", – рассказал врио губернатора.

По словам Никитина, в целом встреча была продуктивной. "Мы обсудили очень много вопросов, в том числе работу над бюджетом, над исполнением майских указов. Естественно, поговорили и о проблемах, о том, что есть ограничения в инфраструктурной сфере. У нас есть отставания по приведению в нормативное состояние дорожной сети, есть проблемы в энергетике", - сказал он.

Врио главы региона также отметил, что Владимир Путин "расставил определённые акценты", в том числе, в социальной сфере. Президент, по словам Никитина, обратил внимание на необходимость активного поиска резервов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин посетил Нижний Новгород 6 декабря. в ходе визита он посетил Горьковский автомобильный завод, где принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию ГАЗа, а также провёл встречу с врио губернатора региона Глебом Никитиным.