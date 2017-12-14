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Общество

"Между минтрансом и транспортным комплексом Нижегородской области налажено очень хорошее взаимопонимание", - Максим Соколов

16 декабря 2017 15:13  [102] Общество
Максим Соколов

Максим Соколов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Между минтрансом и транспортным комплексом Нижегородской области налажено очень хорошее взаимопонимание", - заявил журналистам министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов по итогам официального открытия пр. Молодёжного в Нижнем Новгороде после реконструкции 16 декабря 2017 года.

По его словам, во всех городах, которые принимают матчи ЧМ, транспортная инфраструктура находится в высокой степени готовности. "Ряд объектов мы уже ввели в эксплуатацию, как, например, проспект Молодежный в Нижнем Новгороде. Это очень масштабный проект, который еще до Чемпионата станет его замечательным наследием, решит многие вопросы транспортной доступности в столице ПФО, его связи с аэропортом", - отметил Соколов.

"Между минтрансом и транспортным комплексом Нижегородской области налажено очень хорошее взаимопонимание. Это командная работа, которая позволяет реализовать масштабные проекты. Я думаю, что, если подводить итоги 2017 года, то каждый нижегородец и гости города заметили ход реализации президентского проекта "Безопасные и качественные дороги". Этот проект показал выдающиеся результаты по итогам текущего 2017 года, и он будет продолжен в 2018. Я уверен, что такими дружными усилиями федерального центра и, конечно же, правительства Нижегородской области мы добьемся результатов, которые заметят все жители", - заключил министр транспорта РФ.

Напомним, рабочее движение на проспекте Молодежном открылось в 07:00 9 декабря. Как сообщалось ранее, подрядчик "Жилстрой-НН" и главное управление автодорог Нижегородской области подписали государственный контракт на реконструкцию проспекта Молодежный 10 июня 2016 года. Сумма контракта составила 3 млрд 726,8 млн рублей. Окончание работ в соответствии с контрактом было назначено на 30 ноября.

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