"Без финансовой поддержки правительства РФ будет трудно завершить строительство крупных объектов", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Без финансовой поддержки правительства РФ будет трудно завершить строительство крупных инфраструктурных объектов в Нижегородской области", - заявил журналистам врио губернатора региона Глеб Никитин по итогам торжественного открытия после реконструкции пр. Молодёжного в Нижнем Новгороде 16 декабря 2017 года.

Глава региона напомнил, что около 85% средств на реконструкцию проспекта выделил минтранс РФ. "К сожалению, пока невозможно без федеральной поддержки реализовывать на территории региона масштабные транспортные проекты, поэтому мы очень благодарны федеральному правительству за финансовую помощь в реконструкции проспекта Молодежный. Строители уложились в сроки, несмотря на задержку начала строительства. Построили практически 4 км новой дороги и 7 км реконструировали", - отметил Никитин.



"Мы благодарны Максиму Соколову (министр транспорта РФ, - прим. НИА "Нижний Новгород") за все, что он сделал для подготовки к ЧМ в нашем Нижнем Новгороде. Поэтому надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. В частности, мы имеем целый ряд проектов, реализацию которых готовы продолжать, например, дорога "Неклюдово – Золотово". Но без финансовой поддержки со стороны федерального правительства нам будет сложно построить такой стратегически важный объект", - заключил врио губернатора.

Как сообщалось ранее, подрядчик "Жилстрой-НН" и главное управление автодорог Нижегородской области подписали государственный контракт на реконструкцию проспекта Молодежный 10 июня 2016 года. Сумма контракта составила 3 млрд 726,8 млн рублей. Окончание работ в соответствии с контрактом было назначено на 30 ноября.