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Экономика

"Мы рассчитываем, что в 2018 году развитию регионов будет дан мощный дополнительный импульс", - Евгений Лебедев

18 декабря 2017 18:04  [215] Экономика
Евгений Лебедев

Евгений Лебедев

Фото: НИА Нижний Новгород

"Мы рассчитываем, что вопросы совершенствования межбюджетных отношений в 2018 году будут решаться, и развитию регионов будет дан мощный дополнительный импульс", - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев по итогам Совета законодателей РФ при Федеральном собрании, который прошёл в Госдуме 18 декабря 2017 года.

Как сообщает пресс-служба регионального Заксобрания, участники заседания обсудили актуальные вопросы совершенствования межбюджетных отношений. По словам Евгения Лебедева, в ходе заседания было особо отмечено, что правительство РФ со следующего года намерено направлять больше финансовых средств на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов.

"Также была затронута тема, которая касается практически всех субъектов Российской Федерации, связанная с замещением коммерческих кредитов бюджетными. Необходимость в этом сегодня особенно актуальна", - добавил Евгений Лебедев.

Он пояснил, что в случае бюджетного кредитования заемщиком для регионов выступает государство, которое привлекает деньги кредиторов. По бюджетным кредитам ставки намного ниже, чем в коммерческом банке. "Таким образом, регионы смогут направлять на развитие приоритетных отраслей дополнительные средства, которые при коммерческом кредите пошли бы на выплату процентов банку", - подчеркнул Евгений Лебедев.

В тот же день прошли заседания комиссий Совета законодателей по различным направлениям.

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