"Елизавета Солонченко ставит интересы Нижнего Новгорода выше собственных карьерных интересов", - Олег Иванов Политика

Олег Иванов

"Елизавета Солонченко ставит интересы Нижнего Новгорода выше собственных карьерных интересов", - заявил политолог, исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Олег Иванов, комментируя деятельность экс-главы города.

Он отметил, что Нижний Новгород "продолжает федеральный тренд" на возвращение одноглавой системы МСУ в крупных городах России. "Елизавета Солонченко сложила полномочия главы города, фактически запустив активную фазу реформы местного самоуправления. Депутатский корпус и глава города поддержали предложенную врио губернатора Глебом Никитиным реформу. Подобное решение говорит о том, что Солонченко ставит интересы Нижнего Новгорода выше собственных карьерных интересов. Это мужественный и достойный поступок настоящего городского патриота", - заявил Олег Иванов.

"Нижегородцам Елизавета Игоревна, очевидно, приглянулась. Об этом, в частности, свидетельствуют и достаточно высокие рейтинги доверия. Сегодня многие эксперты не только регионального, но и федерального уровня её называют самой открытой главой города в современной истории Нижнего Новгорода", - подчеркнул эксперт.

По словам Иванова, за относительно короткое время Елизавете Солонченко "удалось сделать многое". "Она как глава представительной власти в городе работала и эффективно, и результативно. Смогла наладить конструктивное взаимодействие с региональной властью как при губернаторе Шанцеве, так и при Никитине, что позволило привлечь дополнительно значительные средства в бюджет Нижнего Новгорода и реализовать несколько важных совместных проектов. Удивительно, но Солонченко, что редко получается у людей в системе власти, удалось выстроить эффективные взаимоотношения с гражданским обществом и существенно снизить уровень протестной активности в городе. В городе зазвучали интересные проекты социальной, образовательной, культурной направленности", - сказал политолог.

"Солонченко поставила высокую планку качества городской власти. Поэтому я убежден, что её эффективность, профессионализм и опыт будут востребованы в новой конфигурации региональной власти", - заключил он.

Напомним также, что нижегородский журналист оспаривает в суде отставку Елизаветы Солонченко и назначение конкурса по избранию главы Нижнего Новгорода.