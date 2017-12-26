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Общество

"Нижегородский водоканал" вложит более 120 млн рублей в автоматизацию мониторинга аварий", - Александр Прохорчев

26 декабря 2017 17:58  [101] Общество
Александр Прохорчев

Александр Прохорчев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Нижегородский водоканал" вложит более 120 млн рублей в обновление системы автоматизации удаленного мониторинга аварий в 2018-2019 годах", - сообщил генеральный директор ОАО "Нижегородский водоканала" Александр Прохорчев сообщил на презентации 26 декабря.

По его словам, ранее такой глобальной системы автоматизации процессов у предприятия не было.

"Сегодня система удаленного мониторинга работает на новом уровне. Сотрудники горячей линии водоканала в реальном времени смогут видеть процессы, происходящие на водопроводных насосных станциях в водораспределительной системе города. Теперь для того, чтобы обнаружить утечку, диспетчеру не нужно будет ждать сигнала от жителей, информация будет поступать автоматически. В случае изменения какого-либо параметра, диспетчер сможет сразу направить на место неисправности аварийную бригаду для выяснения причин", - сказал он.

"Разнообразные процессы мы свели в один, который отражается на экранах в реальном времени. Он объединяет множество направлений, от утечек, до передвижения автотранспорта. Теперь мы можем оперативно влиять на все технологические процессы, которые происходят на наших станциях. Самое главное, что в 2018 году мы намерены и дальше развивать эту систему и в дальнейшем порядка 120 млн рублей в ее развитие и будем увеличивать количество подключаемых станций, где они будут полностью автоматизированы. Сейчас идет процесс опытной эксплуатации. На данный момент в системе задействована 31 водонапорная насосная станция. На следующий год мы также будем увеличивать и автоматизируем нагорную часть целиком, а в 2019 году — перейдем к заречной, а дальше будем переходить к автоматизации канализационных станций", - пояснил Прохорчев.

Он также сообщил, что всего в систему удаленного мониторинга было вложено порядка 50 млн рублей.

Напомним, что в декабре 2017 года нижегородский водоканал приобрел комплекс по санации трубопроводов.

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