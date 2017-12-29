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Политика

"Олег Сорокин оказал помощь Донбассу в колоссальных размерах", - Захар Прилепин

29 декабря 2017 15:41  [192] Политика
Захар Прилепин

Захар Прилепин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Олег Сорокин оказал помощь Донбассу в колоссальных размерах", - об этом нижегородский писатель Захар Прилепин сообщил в рамках рассмотрения апелляции на решение суда об аресте экс-главы Нижнего Новгорода 28 декабря 2017 года.

Писатель прокомментировал, почему он выступает в поддержку зампредседателя ЗС НО, экс-мэра Олега Сорокина.

"С Олегом Сорокиным я знаком порядка шести лет, но близкие отношения у нас сложились 3,5 года назад, когда на Юго-Востоке Украины начался конфликт, и я возглавил гуманитарную миссию на Донбассе. Когда я просил помочь хоть чем-то ополченцам, Олег Валентинович откликнулся незамедлительно и оказал помощь в колоссальных размерах. Он направил туда порядка 10 млн рублей. На эти деньги было спасено много людей. Им была оказана медицинская помощь, доставлены продукты и выполнено много других полезных дел", – отметил Прилепин.

"Это не было каким-то тайным действием, за свои действия он рисковал попасть во все санкционные списки, однако сделал это публично. Это говорит о том, что Сорокин не имел намерения скрываться, от кого-то прятаться, искать пути отхода. Он связывал свое будущее с Нижегородской областью. Он хороший семьянин, многодетный отец с детьми от одной жены. Я это отмечу отдельно, потому что сам также многодетный отец. Я надеюсь, что суд разберется в этом деле детально", - подвел итог писатель

Напомним, что облсуд оставил без изменений арест Сорокина 29 декабря 2017 года.

Ранее сообщалось, что Сорокин был арестован 19 декабря 2017 года. Большинство журналистов в здание Нижегородского районного суда не пустили, несмотря на то, что заседание было открытым для СМИ. Ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Экс-мэр обвиняется в том, что получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе.

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