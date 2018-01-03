ЦИК завершила приём документов от самовыдвиженцев на выборы президента РФ 8 января Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила приём документов от самовыдвиженцев на выборы президента РФ, которые состоятся 18 марта 2018 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома 8 января 2018 года.

Согласно информации, приём документов от кандидатов, решивших участвовать в выборной кампании в порядке самовыдвижения, был завершён сегодня в полночь. По информации информагентства, в последний день подачи документов, 7 января, в ЦИК подали документы пять кандидатов-самовыдвиженцев. Отмечается, что по данным Центризбиркома, всего с начала президентской кампании в ЦИК поступило 46 уведомлений от самовыдвиженцев, при этом подали документы на рассмотрение только 15 таких кандидатов.

По информации на сайте Центральной избирательной комиссии России, по данным на 8 января поступило 34 заявки. Десять кандидатов отмечены как "утратившие статус выдвинутого": самовыдвиженцы Татьяна Воловик, Айна Гамзатова, Лаки Ли, Олег Лурье, Алексей Навальный, Сергей Полонский и Андрей Яцун, а также Сираждин Рамазанов (ВПП "Социал-демократическая партия России"), Елена Семерикова (ВПП "Женский Диалог") и Юрий Сидоров ("Партия малого бизнеса России"). Как сообщалось ранее, кандидат от партии "Российский объединённый трудовой фронт" Наталья Лисицина, которой ранее было отказано в регистрации из-за нарушения сроков подачи уведомления, подала документы вторично.

Таким образом, на 8 января на выборы выдвинуты 15 кандидатов от партий: Эльвира Агурбаш (партия "Альянс Зелёных"), Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Антон Баков ("Монархическая партия"), Ирина Волынец (партия "Народ против коррупции"), Екатерина Гордон (партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Михаил Козлов (партия Социальной защиты), Наталья Лисицина (партия "Российский объединённый трудовой фронт"), Станислав Полищук ("Партия Социальных Реформ – Прибыль природных ресурсов – Народу"), Ксения Собчак (партия "Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин (Коммунистическая партия "Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия роста"), Роман Худяков (партия "ЧЕСТНО"), Григорий Явлинский (партия "ЯБЛОКО"), а также восемь самовыдвиженцев: Владимир Кузнецов, Владимир Михайлов, Тристан Присягин, Василий Пугачев, Владимир Путин, Сергей Столпак, Виктор Черепнин и Александр Чухлебов.

Напомним, по данным на 29 декабря 2017 года заявки на участие в выборах президента РФ подал 21 человек.

Выборы назначены на 18 марта 2018 года.