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Бизнес

"Существующего законодательного регулирования объектов нестационарной торговли вполне достаточно", - Александр Сурин

11 января 2018 17:33  [416] Бизнес
Александр Сурин

Александр Сурин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Существующего законодательного регулирования объектов нестационарной торговли вполне достаточно", - об этом собственник торговой марки по производству фудтраков "Горячо гриль на колесах" Александр Сурин сообщил НИА "Нижний Новгород", комментируя 11 января проект приказа регионального минпромторга, который предлагает упорядочить размещение в регионе мобильных передвижных средств торговли (фудтраки, автолавки и т.д.).

"На данный момент существует закон, регулирующий нестационарную торговлю, под действие которого и попадают фудтраки и кофемашины. Он одинаково работает как для машин, снятых с колес и стоящих на одном месте в течение длительного времени, так и для фургонов, которые перемещаются с места на места регулярно. Удобство таких мобильных точек в том, что они удовлетворяют спонтанно возникший спрос: на мероприятиях и больших городских событиях или фестивалях. Я понимаю, что регулирование в любом случае необходимо. Весь вопрос в том, какие методы контроля и ограничений используются государством", - отметил собеседник агентства.

"Нередко приходишь на какую-нибудь улицу, где стоит стол, около стола стоит грязный пакет, из него люди грязными руками вынимают какую-то не очень свежую пищу, режут ее грязным ножом и прочее, для таких людей нужно регулирование. А тем, кто работает честно, завел медкнижку, оформил ИП, соблюдает санитарные нормы, тратит миллион рублей на спецавтомобиль с оборудованием, новые законы, которые зачастую находятся в отрыве от действительности, могут принести убытки, делая торговлю нерентабельной. Но таких ответственных предпринимателей сейчас мало, а вот, когда через полгода будет проходить Чемпионат мира по футболу, спрос на таких предпринимателей (я уверен) будет превышать существующее предложение, и закон потребуется, чтобы отсеять недобросовестных торговцев", - сообщил владелец фудтрака.

"Закон появится своевременно, чтобы перед таким большим событием не случилось притока случайных людей. Главное, чтобы он впоследствии не работал таким образом, чтобы наказывать всех кого, ни попадя. На мой взгляд, существующего регулирования для объектов нестационарной торговли вполне достаточно. Просто нужно его правильно читать обеим сторонам рынка. Еще есть тема, от которой сильно зависят муниципалитеты. Объект торговли находится на муниципальной земле, а организаторами мероприятий являются разные люди. И тут возникает проблема, кто берет деньги, как работает этот механизм", - сказал Сурин.

"Города начинают торговать землей, а их земля никому не нужна. В некоторых более продвинутых городах в этих случаях торгуют временем, а не землей. Как это работает: ты платишь ровно за то время, пока ты стоишь на нем, а не за квадратный метр. И это выгодно двум сторонам. А у нас продают голую землю у катера "Герой", где из 365 дней в году дай бог 30 дней что-то будет происходить. Поэтому сейчас большинство предпринимателей работают в серой зоне, то есть муниципалитет недополучает средства. Было бы идеально, если бы в новом законе появился термин "патент". Это означало бы, что ты платишь 24 тысячи рублей в год, у тебя есть понятные условия игры, ты в соответствии с ним можешь планировать развитие своего дела", - подвел итог Александр Сурин.

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