"Думаю, что новая структура правительства может говорить о росте влияния Романа Антонова", - Сергей Кочеров Политика

Сергей Кочеров Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Думаю, что новая структура правительства может говорить о росте влияния Романа Антонова", - заявил НИА "Нижний Новгород" доктор философских наук, политолог Сергей Кочеров, комментируя новую структуру правительства Нижегородской области 16 января 2018 года.

15 января 2018 года врио губернатора Глеб Никитин увеличил число своих заместителей до восьми: семь заместителей и вице-губернатор. Блоки структурных подразделений, ранее курируемые замом по внутренней политике Романом Антоновым и замом по соцполитике Дмитрием Сватковским, были поделены. В блок внутренней политики, в частности, отошло подразделение, ответственное за взаимодейтсвие со СМИ (управление информационной политики и взаимодействия со СМИ). Ранее пресс-служба подчинялась напрямую губернатору.

По мнению Кочерова, возврат пресс-службы в блок внутренней политики говорит о росте влияния Антонова. "Почему губернатор вывел из своего подчинения информполитику – понятно. Это особенность людей технократического склада – не уделять особого внимания тому, как их позиционируют в СМИ. Глеб Никитин не осознает важность того, что вопрос формирования имиджа губернатора и правительства в СМИ необходимо держать под личным контролем. Валерий Шанцев (экс-губернатор региона) уделял этому больше внимания", - считает политолог.

На вопрос о том, сохранят ли свои посты действующие заместители губернатора, Сергей Кочеров отметил, что "Никитин будет постепенно освобождаться от наследия Шанцева".

"Он будет отдавать предпочтения более молодым людям, технократам. Конкретные персоналии называть сейчас сложно. Возможно, предложение возглавить финансово-экономический блок поступит председателю комитета по бюджета Заксобрания Александру Шаронову, но, думаю, он скорее всего откажется", - добавил политолог.

Ранее в правительстве Нижегородской области НИА "Нижний Новгород" сообщили, что кадровый персональный состав в соответствии с новой структурой правительства в настоящее время находится в стадии формирования и будет предоставляться по мере назначений.

В правительстве также обратили внимание, что новая структура предполагает концентрацию в одном блоке подразделений, ответственных за Чемпионат мира: министерство спорта, министерство культуры, а также департамент туризма и народных промыслов.