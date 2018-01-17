"Появился мэр, изначально поддержанный главой региона", - Сергей Кондрашов Политика

Сергей Кондрашов Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Появился мэр, изначально поддержанный главой региона" - заявил депутат Городской думы Сергей Кондрашов, комментируя избрание Владимира Панова главой Нижнего Новгорода 17 января 2018 года.

"Утверждение в должности Владимира Панова можно расценивать как позитивное событие, так как появился мэр, изначально поддержанный главой региона. Последние годы была смена ряда городских руководителей, при которых не наблюдалось нормального взаимодействия с региональной властью. Ожидаю и даже уверен, что такая ситуация останется в прошлом, и городская власть начнет заниматься улучшением условий жизни горожан – начнет заниматься своим прямым делом", - сказал он.

"Что касается озвученных многочисленных заявлений о будущей работе теперь уже опять новой городской власти, то я к ним отношусь сдержано. Время покажет. Нам последнее время много что обещали, и при этих обещаниях власти муниципальный долг вырос до предельно допустимого", - подчеркнул депутат.

Напомним, что 17 января по итогам тайного голосования на заседании Гордумы депутат Госдумы, единоросс Владимир Панов получил 41 голос депутатов, за главу администрации г.о. Шахунья Романа Кошелева проголосовали два депутата.