"Владимир Панов коренной нижегородец, досконально знающий городскую проблематику", - Елизавета Солонченко Политика

Елизавета Солонченко Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Владимир Панов коренной нижегородец, досконально знающий городскую проблематику", - сказала и.п. председателя Думы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко 17 января 2018 года, комментируя избрание Владимира Панова главой города.

"Есть, как минимум три причины с оптимизмом смотреть на назначение Владимира Панова главой Нижнего Новгорода. Во-первых, Владимир Александрович – профессионал, работу которого всегда отличал взвешенный и системный подход", - приводит слова Солонченко пресс-служба Гордумы.

"Во-вторых, он коренной нижегородец, досконально знающий городскую проблематику и умеющий работать "на земле". Шесть лет, проведенные им в городской Думе, а также работа в Государственной Думе – гарантия опыта и компетентности", - сказала она.

"В-третьих, кандидатуру Панова поддержал губернатор региона Глеб Никитин, а это очень важно для выстраивания эффективного взаимодействия города и области. Одним словом, Владимир Панов - удачный выбор для Нижнего Новгорода", - резюмировала Солонченко.

Напомним, что 17 января по итогам тайного голосования на заседании Гордумы депутат Госдумы, единоросс Владимир Панов получил 41 голос депутатов, за главу администрации г.о. Шахунья Романа Кошелева проголосовали два депутата.