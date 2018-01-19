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Общество

"Туристических гидов нужно выводить из тени, и для этого есть серьезная мировая практика", - Денис Лабуза

22 января 2018 14:51  [1259] Общество
Денис Лабуза

Денис Лабуза

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Туристических гидов нужно выводить из тени, и для этого есть серьезная мировая практика", - заявил НИА "Нижний Новгород" член правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, экс-министр поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг региона Денис Лабуза, комментируя проект постановления облправительства о субсидиях на обучение специалистов туриндустрии 22 января 2017 года.

"Инициатива по дотированию абсолютно правильная и единственно верная, потому что даже крупнейшая экономика мира – США – снижает налоговую нагрузку для того, чтобы бизнес мог перенаправить эти деньги на какие-то другие цели", - отметил Денис Лабуза.

"Какие есть подводные камни? В документе надо очень четко прописать, что хочет за это правительство, чтобы не было разночтений, непонимания и потом наказаний. Потому что были такие случаи, когда проверяющие органы трактовали по-своему какие-то документы, а крайними оказывались предприниматели", - подчеркнул эксперт.

Говоря о том, что в регионе, по официальным данным, на иностранных языках работает лишь 55 гидов, Денис Лабуза выразил убежденность в том, что их число должно быть увеличено кратно. При этом он акцентировал внимание на том, что в данном случае речь идет только о сертифицированных гидах. "Экскурсоводов наверняка больше, и со знанием языка в том числе, но они не сертифицированные. Туристических гидов нужно выводить из тени, и для этого есть очень серьезный мировой опыт. Например, есть страны, где гид сопровождает тебя, привозит в какой-то город, но не имеет права проводить экскурсии на территории этого города, и там нужно нанять другого – аккредитованного обученного гида", - рассказал он.

"Сфере туризма у нас еще развиваться и развиваться, но я не считаю, что у нас город хуже, чем любой европейский или азиатский город. Я, конечно, не беру столицы - Париж или Рим, но если взять тот же самый Мюнхен или Эдинбург, то по потенциалу у нас есть все возможности быть не хуже. Чем больше правительство будет уделять этому внимания, тем быстрее будет эта сфера развиваться, больше будет разных услуг, предложений, экскурсионных программ, подготовленных кадров со знанием языков. Значит, сюда начнут больше ездить туристы, больше денег оставят, и эти деньги будут работать в регионе на каждого жителя Нижегородской области", - резюмировал Денис Лабуза.

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