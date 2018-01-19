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Общество

"Мы будем и дальше отстаивать свою точку зрения по парку "Дубки", - Мария Попова

22 января 2018 18:17  [189] Общество
Мария Попова

Мария Попова

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Мы будем и дальше отстаивать свою точку зрения по парку "Дубки", - об этом председатель союза попечительских советов парков города Мария Попова сообщила НИА "Нижний Новгород", комментируя подачу заявки от епархии на строительство часовни в парковой зоне.

"Этапа рассмотрения заявки нельзя избежать в любом случае, поэтому будем дожидаться, пока ее рассмотрят на городском, а затем на областном уровне и далее будем действовать по обстоятельствам. Здесь власти могут либо согласиться на выделение земли, либо прислушаться к нашим просьбам и отказать в удовлетворении заявки, руководствуясь здравым смыслом. Если администрация все-таки согласует выделение земли под строительство религиозного объекта, то это войдет в противоречие с проектом "Формирование комфортной городской среды", не предполагающей религиозного строительства на парковой территории", - сообщила градозащитница.

"Поэтому мы будем и далее продолжать отстаивать свою точку зрения, организовать пикеты, митинги, привлекать внимание к этой проблеме и добиваться, что мнение горожан было, наконец, услышано", – подвела итог Попова.

Напомним, что нижегородская епархия в декабре 2017 года повторно подала заявку на строительство религиозного объекта в парке "Дубки", скорректировав площадь застройки.

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