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Общество

Гострудинспекция требует приостановить деятельность производства в Нижегородской области после травмирования работника

29 января 2018 17:30  [201] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дело в отношении деревообрабатывающего предприятия в Шахунье Нижегородской области, где рабочий потерял руку, направлено в суд. Об этом Государственная инспекция труда в регионе сообщила 29 января 2018 года.

Согласно информации, 9 января на производстве деревянной тары 40-летний станочник работал на круглопильном станке. В процессе работы между пилами накопились щепки. Работник выключил станок, но, не дождавшись полной остановки оборудования, стал убирать засор рукой.

В результате мужчине оторвало руку. Кроме того, пострадавший получил множественные переломы костей лица.

Дальнейшее расследование показало, что пострадавший в момент несчастного случая не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Комиссия выявила ряд нарушений труда на предприятии, в частности: пострадавший был допущен к работе без медосмотра с заключением о пригодности его для работы на деревообрабатывающих станках. Работодатель не провел специальную оценку условий труда. Рабочее место пострадавшего не было обеспечено вспомогательным инструментом для очистки станка (крючком, щеткой, скребком и прочим).

Комиссия с учетом мнения трудового коллектива установила процент вины пострадавшего в размере 5%. Материалы расследования переданы в суд для принятия решения о приостановке деятельности производства. В отношении работодателя возбуждено административное дело.

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