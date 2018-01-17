Мужчина потерял руку при работе на деревообрабатывающем станке в Шахунье Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина потерял руку при работе на деревообрабатывающем станке в Шахунье Нижегородской области. Об этом Гострудинспекция региона сообщила 18 января 2018 года.

Согласно информации, 9 января на производстве деревянной тары 40-летний станочник работал на круглопильном станке. В процессе работы между пилами накопились щепки. Работник выключил станок, но, не дождавшись полной остановки оборудования, стал убирать засор рукой.



В результате этих действий произошла травматическая ампутация верхней конечности на уровне локтевого сустава. Кроме того, пострадавший получил множественные переломы костей лица.

Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследует тяжелый этот несчастный случай, проверяет безопасность оборудования и подготовленность работника по охране труда.

Напомним, 8 января работник ЗАО "СаровГидроМонтаж" упал с высоты и получил тяжелые травмы.