НПАТ подписал мировые соглашения с "Ситикард" по вопросам АСКОП, - дептранс Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Департамент транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода опровергает появившуюся 30 января в ряде СМИ информацию о том, что МП "Нижегородпассажиравтотранс" заблокировал расчёты с компанией "Ситикард" за декабрь 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте 30 января 2018 года.

Согласно информации, сотрудничество муниципалитета и поставщика услуг АСКОП продолжается. "Разногласия и вопросы, возникающие в процессе сотрудничества, решаются в рабочем порядке. Транспортные карты, принадлежащие пассажирам, по-прежнему функционируют во всех видах муниципального транспорта. В настоящее время подписаны мировые соглашения с компанией "Ситикард", ситуация находится под контролем департамента и в процессе урегулирования", - завили в департаменте.

Также отмечается, что "перехода на рулонные билеты" в муниципальном общественном транспорте не предвидится.

Директор "Ситикард" Юрий Рябиков в свою очередь сообщил, что НПАТ действительно не подписал отчетные документы за декабрь, предоставленные "Ситикард", "однако на обслуживание пассажиров это никак не повлияло".

"Мы исполняем все свои обязательства по контракту, заключенному с пассажирским предприятием. Делаем это качественно и в срок. И надеемся, что наш уважаемый партнер не только будет осуществлять текущие взаиморасчеты, но и погасит по решению арбитражного суда задолженность за 2016 год в размере 38 млн рублей за услуги участников системы, в число которых входят Ситикард, Сбербанк, Газпромбанк, Почта, Роспечать и другие компании", - отметил он.

Напомним, что в Нижнем Новгороде внедрение автоматизированной системы контроля за оплатой проезда в муниципальном транспорте началось в 2016 году. Ее обслуживанием занимается ООО "Ситикард" (дочерняя компания АО "НоваКард").

Напомним также, что правительство Нижегородской области планирует начать внедрение системы АСКОП на территории региона летом 2018 года.