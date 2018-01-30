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Политика

"Почти все кандидаты на пост главы не совсем хорошо владеют ситуацией в Кстовском районе", - Иван Зверев

31 января 2018 16:48  [1079] Политика
Иван Зверев

Иван Зверев

Фото: Администрация Кстовского района

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Почти все кандидаты на пост главы не совсем хорошо владеют ситуацией в Кстовском районе", - заявил журналистам член конкурсной комиссии по избранию главы администрации Кстовского района Нижегородской области, депутат местного Земского собрания Иван Зверев, комментируя итоги конкурса 31 января 2018 года.

По его мнению, при подготовке к подобным конкурсам кандидаты должны на 100% знать о положении дел в муниципалитете. "Почти все кандидаты не совсем хорошо владеют ситуацией, поэтому в программах были порой "хотелки" вписаны, а порой даже и их не было. Но рациональные зерна есть", - считает депутат.

На вопрос о том, кого бы он хотел видеть на посту главы администрации района, Иван Зверев ответил: "руководитель должен рождаться на месте". "Хотелось бы, конечно, чтобы был кстовчанин, но, к сожалению, не совсем получается", - добавил депутат.

Напомним, что Земское собрание Кстовского района будет избирать главу администрации из трех кандидатур 6 февраля 2018 года. До итогового голосования депутатов допущены глава Приокского района Нижнего Новгорода Виталий Ковалев, и.о. председателя КУМИ администрации Кстовского района Дмитрий Зимин и начальник территориального отдела министерства внутренней политики Нижегородской области Алексей Поспелов.

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