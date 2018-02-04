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Общество

"Важно, чтобы согласование с правительством архитектурных решений не затягивало выдачу разрешений", - Герман Карачевский

05 февраля 2018 12:11  [125] Общество
Герман Карачевский

Герман Карачевский

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Важно, чтобы согласование с правительством архитектурных решений не затягивало процесс выдачи разрешений", - заявил НИА "Нижний Новгород" депутат Думы Нижнего Новгорода Герман Карачевский, руководитель НООО "Новый город", комментируя намерение правительства Нижегородской области обязать застройщиков согласовывать архитектурные решения до получения разрешения на строительство.

Он отметил, что сейчас "архитектурные решения проходят через градостроительный совет и так или иначе согласовываются". "В целом, законопроект (внесен врио губернатора Глебом Никитиным 1 февраля, – прим. НИА "Нижний Новгород") я поддерживаю. Думаю, это поможет придерживаться единого архитектурного стиля, не строить непонятные сооружения. Какие-то предложения застройщиков возможно даже стоит выносить на публичные слушания, прислушиваться к жителям", - считает Герман Карачевский.

При этом руководитель компании-застройщика подчеркнул: "важно, чтобы согласование с правительством архитектурных решений не затягивало процесс выдачи разрешений на строительство, так как очень часто получить разрешение – целая эпопея".

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