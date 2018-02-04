"Мы много говорим про здоровый образ жизни, но на заболеваемость раком влияет и образ мыслей", - Игорь Терентьев Общество

Игорь Терентьев Фото: с сайта НижГМА НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко "Мы много говорим про здоровый образ жизни, но на заболеваемость раком влияет и образ мыслей", - заявил заведующий кафедрой онкологии НижГМА Игорь Терентьев на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с раком (4 февраля), 5 февраля 2018 года.



"Мы много говорим про здоровый образ жизни, а ведь это не только физкультура, правильное питание, борьба с вредными привычками. Это еще и образ мыслей, который тоже влияет на заболеваемость. В первую очередь, человек должен любить себя, потому что если этого не происходит, нет той мотивации, которая заставит человека идти к врачам, проходить профилактические обследования", - отметил Терентьев.



"Я часто сталкиваюсь с пациентами, которые между каким-то обследованием и возможностью что-то себе купить выбирают второе. Здоровье люди зачастую начинают ценить уже тогда, когда его не становится. Нужно понимать, что не должно быть боязни лишний раз прийти и провериться, даже если ничего не беспокоит. Например, когда человеку 40 лет, он должен пройти определенные исследования. Это кишечник, это легкие, кожа, предстательная железа и так далее. И исследования эти должны проводиться с определенной кратностью. Если этого не получается, то человек может пропустить серьезные заболевания", - резюмировал Игорь Терентьев.



Напомним, смертность от рака в Нижегородской области снизилась на 4% в 2017 году. За год от онкологических заболеваний в регионе скончались 5 814 человек.

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