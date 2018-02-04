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Политика

"Я не планирую занимать руководящие посты по партийной линии после избрания главой кстовской администрации", - Виталий Ковалев

06 февраля 2018 12:33  [374] Политика
Виталий Ковалев

Виталий Ковалев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Я не планирую занимать руководящие посты по партийной линии после избрания главой кстовской администрации", - заявил журналистам Виталий Ковалёв после избрания его главой администрации Кстовского района Нижегородской области 6 февраля 2018 года.

Напомним, в ноябре 2017 года Ковалев был избран руководителем местного отделения "Единой России" в Приокском районе. 6 февраля он заявил СМИ, что этот пост он покинет, так как "в Кстовском районе ему и так будет хватать работы".

На вопрос журналистов о том, от кого ему поступило предложение поучаствовать в конкурсе на главу кстовской администрации, Ковалев отметил, что это "его личное заявление".

Как сообщалось ранее, 20 ноября 2017 года глава Приокского района Нижнего Новгорода Виталий Ковалев был избран руководителем местного отделения "Единой России" в этом районе. На этой должности он сменил депутата Заксобрания Наталью Смотракову.

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