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Бизнес

"Волжское пароходство" в 2017 году сократило чистую прибыль на 31,09%

03 апреля 2018 17:45  [66] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" в 2017 году сократило чистую прибыль на 31,09% по сравнению с 2016 годом – до 936 млн 144 тысяч рублей.

Как сообщается в отчете компании, выручка пароходства в 2017 году выросла на 16,13% по сравнению с 2016 годом – до 5 млрд 271 млн 510 тысяч рублей, себестоимость увеличилась на 32,45% - до 3 млрд 825 млн 875 тысяч рублей.

Прибыль от продаж АО в 2017 году снизилась на 19,54% по сравнению с 2016 годом – до 998 млн 785 тысяч рублей, прибыль до налогообложения уменьшилась на 19,56% - до 1 млрд 277 млн 499 тысяч рублей.

Дебиторская задолженность "Волжского пароходства" в течение 2017 года сократилась на 1,44% - до 1 млрд 85 млн 270 тысяч рублей, кредиторская задолженность уменьшилась на 7,71% - до 876 млн 370 тысяч рублей.

Напомним, "Волжское пароходство" (входит в UCL Holding) во время навигации 2017 года увеличило перевозку грузов на 21% по сравнению с 2016 годом – до 6,3 млн т.

СПРАВКА:
АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" - одна из крупнейших судоходных компаний России, образована в 1843 году. Выполняет грузовые перевозки по рекам и озерам России. Пароходство входит в VBTH - судоходный дивизион международной транспортной группы UCL Holding (является мажоритарным акционером VBTH), консолидирующей ряд российских железнодорожных, стивидорных и логистических компаний.

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