"Бизнес очень ждет, когда в администрации Нижнего Новгорода будет новая структура", - Павел Солодкий Бизнес

Павел Солодкий Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Бизнес очень ждет, когда в администрации Нижнего Новгорода будет новая структура", - сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, председатель НРО "Деловая Россия" Павел Солодкий по итогам встречи главы города Владимира Панова с предпринимателями в ТПП 9 апреля 2018 года.

"Глава города Владимир Панов рассказал, что будут кадровые изменения, что крайне важно и для бизнеса, у которого есть претензии к работе администрации", - заметил он.

Солодкий добавил, что первая встреча в таком формате прошла эффективно, многие предприниматели были услышаны, часть вопросов Панов обещал взять под свой контроль.

"Есть жалобы, которые мы знаем, они уже поступали в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей. Есть совершенно новые обращения. Моя задача заключалась в том, чтобы были озвучены системные вопросы и, в первую очередь те, которые касаются большинства. Прямая связь предпринимателей с главой города налажена. Надеюсь через один-полтора месяца вновь встретиться, чтобы, минуя все эшелоны власти, бизнес мог сказать свое слово", - подвел итог он.

Напомним, новая структура администрации Нижнего Новгорода будет вынесена на открытое обсуждение в апреле. Предлагается увеличить число замов с пяти до семи. Планируется, что напрямую главе города будет подчиняться департамент муниципального контроля (в него войдут контрольно-ревизионное управление и управление административно-технического контроля) и департамент правового обеспечения.