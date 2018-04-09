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Бизнес

"Те, кто пополняет казну муниципалитета, должны встречать соответствующее отношение", - Денис Лабуза

10 апреля 2018 15:48  [47] Бизнес
Денис Лабуза

Денис Лабуза

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Те, кто пополняет казну муниципалитета, должны встречать соответствующее отношение", - считает член правления "Деловой России" Денис Лабуза.

Об этом он заявил, комментируя итоги встречи главы Нижнего Новгорода Владимира Панова с предпринимателями 9 апреля 2018 года.

"Дискуссия по наболевшим для бизнес-сообщества вопросам получилась острой. При этом нижегородские предприниматели отметили желание новой городской власти решать проблемы и коммуницировать в будущем. Понятно, что те проблемы, которые сегодня существуют во взаимодействии муниципалитета и бизнеса – накоплены годами, это наследство, оставшееся от предыдущих управленцев. И самое главное, что сегодня меняется системный подход администрации города к малому и среднему бизнесу", - добавил Лабуза.

На встрече Панов сказал, что сейчас ЕНВД от малого и среднего бизнеса поступает в городской бюджет. Соответственно, предприниматели – это та целевая группа, которая формирует доход города.

"Владимир Александрович сообщил, что в планах администрации – создать подразделение, которое будет обеспечивать бизнес-сообществу комфортное взаимодействие с административными структурами. Это, безусловно, важный шаг. Те, кто пополняет казну муниципалитета, должны встречать соответствующее отношение", - пояснил Дениса Лабуза.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов на встрече также отметил системное позитивное сотрудничество правительства области и областного центра.

"Состоявшаяся встреча подтверждает: Торгово-промышленная палата Нижегородской области превратилась в независимую площадку, где все ветви власти и предприниматели могут вести составить откровенный и конструктивный разговор о тех проблемах, которые накапливались годами. Таким образом, надежды малого и среднего бизнеса начинают сбываться. Главное, чтобы этот процесс набирал силу и давал конкретные ощутимые результаты в виде повышения уровня жизни нижегородцев, стабильной работы бизнеса и поступлений в бюджеты всех уровней", - резюмировал член правления "Деловой России".

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