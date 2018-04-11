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Общество

"Каргину необходимо упорядочить свои взаимоотношения с минтранспорта по подключению к АСКОП", - Владимир Панов

12 апреля 2018 18:50  [154] Общество
Владимир Панов

Владимир Панов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Каргину необходимо упорядочить свои взаимоотношения с министерством транспорта по подключению к АСКОП", - ответил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов на вопрос журналиста в ходе брифинга 12 апреля 2018 года о том, в связи с чем перевозчик по маршруту Т-71 не может полностью подключиться к системе.

На маршрутах Каргина есть свои проездные, банковские карты, электронные кошельки, но временные билеты на 60 и 90 минут, как в муниципальном транспорте, не действуют. Он не получает компенсацию выпадающих доходов от перевозки льготных категорий пассажиров из бюджета области. Каргин заявлял, что был готов подключиться полностью еще полтора года назад.

"Механизм подключения – это полномочия областного правительства, а не города. Те действия, которые предпринял или не предпринял Каргин, я не могу комментировать. Он имеет все права для того, чтобы их получать. Если он этого не делает, это некий рабочий процесс между сторонами. Это работа перевозчиков, не наша", - заявил Панов.

"Есть определенные процедуры, чтобы он начал осуществлять перевозку льготников. Ему надо сначала упорядочить свои взаимоотношения с министерством транспорта области", - добавила и.о. директора департамента транспорта города Елена Кузнецова.

Напомним, 21 марта марте 2018 года первый частный маршрут в Нижегородской области начал принимать все виды транспортных карт, включая льготные, карты школьника и студента, а также бесконтактные банковские карты (ООО "Мещеряков и Компания", обслуживает маршрут № 210).

При этом 28 марта в региональном минтранспорта за запрос НИА "Нижний Новгород" сообщили, что заявки от частников на перевозку по льготным проездным "будут приниматься исключительно после проведения аккредитации операторов АСОП".

Также в ведомстве добавили, что заключение договоров на возмещение выпадающих доходов, связанных с перевозкой льготных категорий граждан, осуществляется между министерством транспорта области и перевозчиками "в соответствии с нормами Порядка". Однако сам Порядок в настоящий момент находится на корректировке.

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