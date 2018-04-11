"Суд может обратить в доход РФ лишь часть имущества депутата Романа Лаптева", - Александр Маслов Политика

Александр Маслов

"Суд может обратить в доход РФ лишь часть имущества депутата Романа Лаптева", - заявил управляющий партнер юридической компании "Маслов и партнеры" Александр Маслов, комментируя факт изъятия у депутата Гордумы Арзамаса в пользу государства купленной в 2016 году квартиры.

По словам юриста, нормы закона от 03.12.2012 г. №230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" имеют достаточно общий характер, в нем не формулируются конкретные случаи и правила изъятия имущества. "В связи с этим, Конституционный суд РФ в Постановлении от 29.11.2016 №26-П и Верховный суд РФ в обзоре практики от 30.07.2017 г. фактически создали правила привлечения государственных (муниципальных) служащих и членов их семей к гражданско-правовой ответственности. При этом высшими судами сформулирована позиция, что при рассмотрении таких дел ответчики предполагаются виновными, пока не докажут законность происхождения своих средств. При этом указанные лица могут предоставлять любые доказательства законности происхождения своих доходов, а суд должен их оценить по своему внутреннему убеждению. Если расхождения между подтвержденными и неподтвержденными доходами незначительны, то суд может обратить в доход РФ лишь часть имущества (или сумму денежных средств)", - пояснил Маслов.

Он отметил, что поскольку суды устанавливают правила лишь при рассмотрении конкретных прецедентов, то регулирование носит фрагментарный характер. "И еще остается много вопросов по процедуре обращения в государственную собственность имущества государственных служащих: что такое незначительных размер, как оценивать срок до занятия государственной службы, можно ли учитывать размер прожиточного минимума для уменьшения доходов на величину расходов", - обратил внимание юрист.

"Применительно к рассматриваемому решению, на мой взгляд, несправедливым будет лишать несовершеннолетних детей их долей, которые оплачены на счет средств материнского капитала, а их родителей за счет кредитных средств. Более того, в силу ст. 353 Гражданского кодекса РФ, при переходе права собственности государству залог сохраняется. Так как государство не забрало с собой кредитные обязательства, то в случае просрочки заемщика по кредиту, банк обратит взыскание на заложенную квартиру. Соответственно, вынесенное решение мне кажется достаточно неожиданным и возможно вышестоящая инстанция может его изменить", - заявил Александр Маслов.

Напомним, что 12 апреля суд обратил в доход России квартиру депутата Думы Арзамаса Нижегородской области. Сам депутат утверждает, что решение суда - ангажировано и связано с его депутатской деятельностью.