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Бизнес

КТС начнут испытания системы теплоснабжения в Кстовском районе Нижегородской области с 23 апреля

18 апреля 2018 11:30  [42] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Кстовские тепловые сети проведут испытания системы теплоснабжения города и района для обнаружения мест утечек и несанкционированного потребления сетевой воды. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Т Плюс" 18 апреля 2018 года.

Согласно информации, проведение испытаний системы теплоснабжения города Кстово и Кстовского района начнётся 23 апреля. В рамках испытаний в сетевую воду, подаваемую от Новогорьковской ТЭЦ и котельных, будет введён краситель "Уранин А".

"Испытания проводятся с целью обнаружения мест утечек, а также несанкционированного потребления сетевой воды из системы отопления. Краситель "Уранин А" придает воде желто-зеленую окраску. Данный реагент безвреден для здоровья людей и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, соответствует санитарным нормам и правилам и разрешен для определения утечки воды в теплосетях", - говорится в сообщении.

СПРАВКА:
В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская, Сормовская ТЭЦ, Дзержинские и Кстовские тепловые сети.

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