Нижегородские власти хотят ввести субсидии для племенного животноводства Экономика

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области намерены поддержать предприятия, работающие в сфере племенного животноводства. Проект приказа регионального минсельхоза о порядке предоставления субсидий сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Документ устанавливает правила выделения средств из областного бюджета на возмещение части затрат. Субсидии будут предоставляться в рамках ведомственного проекта «Поддержка отдельных направлений развития отраслей АПК», который входит в государственную программу «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области».

Поддержка будет носить компенсационный характер. Аграриям планируют возмещать часть расходов, понесенных в текущем и предыдущих годах, без учета НДС.

В перечень затрат включены расходы на искусственное осеменение сельскохозяйственных животных. Речь идет об оплате профильных услуг, покупке спермопродукции, оборудования и расходных материалов, ветеринарных препаратов, а также оплате труда специалистов и их повышения квалификации.

Кроме того, субсидии предусмотрены на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота — молочных и мясных пород, племенных быков-производителей и бычков, а также молодняка овец и коз. При этом компенсация затрат на покупку быков будет доступна организациям, занимающимся искусственным осеменением.

Ранее сообщалось, что в 2026 году на поддержку АПК в регионе направят около 8,9 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.