В ВТБ назвали ключевые условия для развития обмена данными между банками Экономика

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Заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов перечислил пять основных инфраструктурных и законодательных решений, которые необходимы для масштабирования Open API в России. Об этом он рассказал на Финансовом конгрессе Банка России.

Open API — это технология для быстрого и безопасного обмена данными между разными компаниями. Для внедрения этого инструмента в финансовой сфере Банк России разработал концепцию, согласно которой Open API будут использоваться на банковском, страховом, брокерском и микрофинансовом рынках. Банки, в том числе ВТБ, разрабатывают и тестируют эту технологию на площадке Ассоциации ФинТех (АФТ).



· Законодательная база. ВТБ ожидает, что регуляторная база в этой сфере появится в 2027 году. По мере ее формирования число банков-партнеров может увеличиться, в том числе за счет присоединения к обмену данными с ВТБ системно значимых кредитных организаций.

· Стандарты обмена данными. В настоящее время ЦБ разработал 14 стандартов, но необходимо проработать еще ряд стандартов по ключевому функционалу для юридических лиц.

· Равноудаленный независимый оператор. По мере масштабирования Open API ключевым условием доверия участников рынка становится наличие независимого арбитра. Единый оператор способен обеспечить прозрачность процессов и снизить инфраструктурные издержки — при условии, что правила взаимодействия будут едиными и обязательными для всех.

· Платформа коммерческих согласий. Участникам рынка предстоит выработать единый подход к тому, чтобы данные клиентов, обсуживающихся сразу в нескольких банках, становились доступны только при наличии их согласия. Для этого требуется отдельная платформа, предусматривающая корректные процедуры как получения, так и отзыва согласий.

· Базовые минимальные стандартизированные процессы подключения. Такие процессы должны быть созданы на базе Банка России или равноудаленной площадки, например, Ассоциации ФинТех (АФТ).

Безбогов также призвал все банки вовлечься в процесс разработки и пилотирования стандартов Open API, в первую очередь для юридических лиц. «Технология Open API особенно актуальная для бизнеса, а стандарты необходимы для запуска этого функционала как для крупных компаний, так и для представителей малого и среднего бизнеса», — объяснил Безбогов.