На 8% увеличится выработка у нижегородской компании благодаря бережливым технологиям Экономика

Фото: Анастасия Турусова, Минпром Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками нижегородского ООО «Лоймина» подвели промежуточные итоги внедрения инструментов бережливых технологий на предприятии в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В мероприятии принял участие министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Компания производит обои, лакокрасочную продукцию, интерьерные краски и сопутствующие товары для отделки и ремонта — обойный клей и грунтовку.

Специалисты регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение полугода. После трех месяцев проходит День информирования, на котором эксперты РЦК и команда проекта подводят промежуточные итоги и защищают перед руководителем компании итоговый план-график мероприятий по достижению целей.

«Лоймина» — один из ведущих российских производителей обоев. Компания комплексно использует инструменты государственной поддержки. Льготные займы регионального Фонда развития промышленности, общий объем которых составил 123,3 миллиона рублей, позволяют расширять производственные мощности. Осваивать новые рынки сбыта помогают инструменты Центра поддержки экспорта. Участие в федпроекте «Производительность труда» позволит предприятию дополнительно повысить эффективность внутренних процессов и сократить производственные потери. По предварительным оценкам, к завершению проекта выработка на потоке-образце увеличится не менее чем на восемь процентов", — подчеркнул Максим Черкасов.

Руководитель РЦК Олег Иванов отметил, что в качестве пилотного потока был выбран процесс производства флизелиновых обоев. Внедрение улучшений было решено начать именно с этого участка, так как реализация этой продукции составляет более 90% выручки предприятия.

«В ходе аудита эксперты РЦК выявили в потоке около 30 проблем, среди которых — увеличенный объём внутреннего брака, трудоёмкость изготовления краски на заготовительном участке и снижение производительности линии из-за падения скорости печати. Анализ процессов также позволил выявить существенные организационные потери, влияющие на общую эффективность производства. Например, операторы линии совершают до семи километров лишних перемещений за смену. По итогам диагностики уже сформирован комплекс мер по оптимизации: синхронизация этапов производства, устранение „узких мест“ и проработка альтернативных поставщиков материалов. По предварительным оценкам, сокращение потерь по пяти ключевым проблемам позволит выпускать за смену на 45 рулонов больше», — рассказал Олег Иванов.

Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 17 сотрудников предприятия и проводят подготовку трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

Генеральный директор компании Александр Гудин подчеркнул, что предприятие производит продукцию премиального сегмента.

«Высокое качество и соответствие мировым стандартам — ключевые ориентиры в нашей работе, особенно с учётом развития экспортного направления. Сегодня компания поставляет продукцию в Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Китай. Работа с командой РЦК помогла нам иначе посмотреть на производственные процессы и увидеть дополнительные резервы для роста. Пилотный поток является крупнейшим на предприятии, поэтому его совершенствование напрямую влияет на общую эффективность производства. Рассчитываем, что по итогам проекта сможем добиться заметных улучшений и повысить производительность», — отметил Александр Гудин.

Компания «Лоймина» является единственным производителем обоев в Нижегородской области, внедряющим инструменты бережливых технологий в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Всего на сегодняшний день над внедрением бережливых технологий при господдержке в регионе работают 324 компании.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе производительность.рф. Поддержка ведется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения, и обеспечивающих достижение девяти показателей национальных целей. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».