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Политика

"КПРФ считает абсолютно недопустимым даже саму постановку вопроса о повышении пенсионного возраста", - Владислав Егоров

19 июня 2018 15:19  [165] Политика
Владислав Егоров

Владислав Егоров

Фото: НРО КПРФ

"КПРФ считает абсолютно недопустимым даже саму постановку вопроса о повышении пенсионного возраста", - заявил заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области, первый секретарь НРО КПРФ Владислав Егоров 19 июня 2018 года.

Об этом он сообщил, комментируя направленное фракцией КПРФ в адрес председателя регионального парламента Евгения Лебедева письмо с предложением рассмотреть на июньском пленарном заседании проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" (в части повышения нормативного пенсионного возраста), внесенного правительством РФ.

Проект Закона предусматривает поэтапное увеличение возраста для назначения страховой пенсии для мужчин с 60 лет до 65 лет и для женщин с 55 лет до 63 лет. Увеличение возраста для назначения страховой пенсии направлено на граждан РФ, за исключением военнослужащих и сотрудников МВД, которым пенсионное обеспечение назначается за выслугу лет. Для них предлагается сохранить действующий порядок.

Нижегородские депутаты-коммунисты считают, что Заксобрание не вправе остаться в стороне от обсуждения законопроекта, вызвавшего широкий общественный резонанс, и, будут настаивать на том, чтобы областной парламент направил отрицательный отзыв на законопроект в Госдуму.

"Действия правительства Российской Федерации расходятся со словами и официальными данными, которые высокие чиновники озвучивают нам через средства массовой информации. Нам не устают повторять, что российская экономика вышла из рецессии и набирает стабильный уверенный рост, а инфляция достигает рекордно низких показателей. Во всем цивилизованном мире при росте экономики власти рассматривают возможность снижения налогов и увеличения социальных пособий и льгот, чтобы подстегнуть дальнейший рост. Это не касается Российской Федерации и действующего правительства. КПРФ считает абсолютно недопустимым даже саму постановку вопроса о повышении пенсионного возраста", - прокомментировал инициативу фракции Егоров.

"Первая наша задача - добиться от нижегородского парламента отрицательного отзыва на законопроект и направить этот отзыв в Государственную Думу. ЦК КПРФ уже объявил о начале работы по проведению всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста, а 28 июля состоится общероссийская акция протеста" – сказал он.

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