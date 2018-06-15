"Любая концепция по школьному питанию должна быть несложная и прозрачная", - Владимир Тарасов

Популярные комментарии за год
31 марта 2018 09:56  [13084] "Беспощадная экономическая статистика была озвучена на Столыпинском форуме ", - Денис Лабуза
19 марта 2018 15:55  [11054] "Мы стали свидетелями ряда неожиданностей в Нижегородской области 18 марта ", - Александр Прудник
15 июня 2018 17:13  [9892] "Продолжительность жизни мужчин-нижегородцев – 67 лет, повышать сейчас пенсионный возраст – аморально", - Александр Курдюмов
21 сентября 2017 11:43  [8366] "Когда соберусь в отставку, тогда скажу", - Валерий Шанцев
07 декабря 2017 12:52  [7633] "Рано меня хороните", - Вадим Булавинов
07 мая 2018 13:47  [5742] "Не исключено, что на выборах губернатора в Нижегородской области будут фигуры экзотические", - Александр Суханов
12 апреля 2018 17:43  [4991] "Историческая справедливость восторжествовала", - Дмитрий Каргин
06 декабря 2017 20:10  [4710] "Владимир Путин обещал во всём поддерживать и помогать Нижегородской области", - Глеб Никитин
12 апреля 2018 17:49  [4290] "Мы подошли к поворотной точке в деморализованном, демобилизованном, экономически деградированном состоянии", - Владислав Егоров
14 апреля 2018 10:58  [4118] "Такое ощущение, что в регионе идет охота на ведьм", - Роман Лаптев
Последние новости рубрики Общество
20 июня 2018 19:11  [523] Нижегородская Дума приняла в первом чтении новое положение о публичных слушаниях
20 июня 2018 19:06  [290] Дополнительные шаттлы будут возить пассажиров через Канавинский мост в Нижнем Новгороде в день матча ЧМ 21 июня
20 июня 2018 18:50  [178] Нижегородская Дума одобрила проведение довыборов в Общественную палату города 31 августа
20 июня 2018 18:42  [129] Медики не выявили фактов употребления наркотиков в 2017/2018 учебном году в Нижегородской области
20 июня 2018 18:23  [216] Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов пообещал обеспечить охрану сохраняемых градозащитниками деревянных домов
20 июня 2018 18:16  [167] Нижегородское правительство планирует передать муниципалитетам оборудование службы 112 на 47 млн рублей
20 июня 2018 18:10  [151] Бюджет подготовки школ Дзержинска Нижегородской области к учебному году в 2018 году составит 60 млн рублей
20 июня 2018 17:59  [189] Нижегородский институт развития городской среды планирует внедрить дизайн-код для остановок, киосков и туалетов
20 июня 2018 17:40  [167] "Любая концепция по школьному питанию должна быть несложная и прозрачная", - Владимир Тарасов
20 июня 2018 17:18  [183] Нижегородский минобр обновил стратегию развития НГИЭУ
Общество

"Любая концепция по школьному питанию должна быть несложная и прозрачная", - Владимир Тарасов

20 июня 2018 17:40  [167] Общество
Владимир Тарасов

Владимир Тарасов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Любая концепция по школьному питанию должна быть несложная и прозрачная", - прокомментировал депутат Владимир Тарасов ("Единая Россия") предложение главы города Владимира Панова о разработке трех концепций по организации питания в школах и детских садах, которое было озвучено на заседании Гордумы 20 июня 2018 года.

Среди вариантов организации питания поступило предложено установить отдельный пищеблок и нанять свой штат поваров в каждой школе, второй вариант - провести открытый конкурс, победитель которого будет доставлять питание непосредственно в школы, третий вариант – преобразовать муниципальное предприятие "ЕЦМЗ" в акционерное общество.

"Мне понравились проекты. Важно навести порядок в образовании и школьном питании. Важно добиться 100% охвата горячим питанием в школах, потому что сейчас качество питания не всех устраивает, и цены тоже. Сейчас очень важно принять конкретный проект. Нам, депутатам, будут давать документы на рассмотрение, и мы будем принимать решения. Система в данном вопросе - это важно", - заметил он.

Напомним, УФАС по Нижегородской области в мае направило в адрес мэрии и Гордумы предупреждение о нарушении закона "О защите конкуренции" в связи с тем, что питание в школах организовано без проведения конкурсов. Пока нормативно-правовые акты в соответствие не приведены.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph