"Любая концепция по школьному питанию должна быть несложная и прозрачная", - Владимир Тарасов Общество

Владимир Тарасов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Любая концепция по школьному питанию должна быть несложная и прозрачная", - прокомментировал депутат Владимир Тарасов ("Единая Россия") предложение главы города Владимира Панова о разработке трех концепций по организации питания в школах и детских садах, которое было озвучено на заседании Гордумы 20 июня 2018 года.

Среди вариантов организации питания поступило предложено установить отдельный пищеблок и нанять свой штат поваров в каждой школе, второй вариант - провести открытый конкурс, победитель которого будет доставлять питание непосредственно в школы, третий вариант – преобразовать муниципальное предприятие "ЕЦМЗ" в акционерное общество.



"Мне понравились проекты. Важно навести порядок в образовании и школьном питании. Важно добиться 100% охвата горячим питанием в школах, потому что сейчас качество питания не всех устраивает, и цены тоже. Сейчас очень важно принять конкретный проект. Нам, депутатам, будут давать документы на рассмотрение, и мы будем принимать решения. Система в данном вопросе - это важно", - заметил он.



Напомним, УФАС по Нижегородской области в мае направило в адрес мэрии и Гордумы предупреждение о нарушении закона "О защите конкуренции" в связи с тем, что питание в школах организовано без проведения конкурсов. Пока нормативно-правовые акты в соответствие не приведены.