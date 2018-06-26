"Решение о реорганизации принималось, исходя из "недозагруженности" отдельных комитетов", - Александр Шаронов Политика

Александр Шаронов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Решение о реорганизации принималось, исходя из "недозагруженности" отдельных комитетов", - заявил председатель комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области Александр Шаронов (фракция "Единая Россия"), комментируя сокращение числа комитетов регионального парламента, 28 июня 2018 года.



"Полтора года назад попробовали увеличить число комитетов с восьми до одиннадцати, и затем появились проблемы с явкой и с кворумом на заседаниях комитетов. Кроме того, аппарат оказался раздутым. Сегодня задали вопрос – 160 человек в аппарате, потому что деятельность каждого комитета надо обеспечивать. Но деньги нужно экономить, поэтому будет проводиться работа по оптимизации. Мы требуем от областного правительства, чтобы рачительнее использовались бюджетные деньги, в том числе чтобы сокращались расходы на госуправление. В данном случае тот подход, что начинать нужно с себя, - абсолютно оправданный и разумный", - отметил Александр Шаронов.



Депутат рассказал, что решение о реорганизации принималось, исходя из "недозагруженности" отдельных комитетов. Он также добавил, что до сентября будет принято решение о председателях новых комитетов и их заместителях.



Напомним, инициатором изменений стала фракция "Единая Россия" в Заксобрании. Против решения выступил депутат Юрий Лебедев, который счел, что оно противоречит законодательству.



Напомним также, что с восьми до одиннадцати число комитетов было увеличено в октябре 2016 года - в начале работы Заксобрания VI созыва.