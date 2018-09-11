Последние новости рубрики Спорт
12 сентября 2018 16:20  [74] "ФК "Нижний Новгород" достоин быть представленным в премьер-лиге", - Станислав Черчесов
12 сентября 2018 09:03  [242] Молодёжная сборная России уступила команде Сербии в отборочном матче ЧЕ-2019 в Нижнем Новгороде
11 сентября 2018 17:44  [141] Шестеро нижегородских фигуристов стали новыми участниками проекта "Лидеры спорта"
11 сентября 2018 12:48  [353] "Матч "Россия-Сербия" - новый этап в развитии наследия ЧМ-2018", - Глеб Никитин
11 сентября 2018 10:13  [541] Дополнительные автобусы будут работать у стадиона "Нижний Новгород" 11 сентября для развоза болельщиков
10 сентября 2018 15:36  [1228] Движение транспорта будет ограничено вокруг стадиона "Нижний Новгород" в связи с матчем России и Сербии 11 сентября
10 сентября 2018 09:36  [1551] Нижегородский ХК "Торпедо" одержал волевую победу над "Барысом" со счётом 6:5
09 сентября 2018 18:30  [163] Нижегородские спортсмены проголосовали за Стратегию развития Нижегородской области
09 сентября 2018 10:21  [1240] ФК "Нижний Новгород" обыграл московский "Спартак-2" со счётом 3:1
08 сентября 2018 17:12  [1201] Нижегородский ХК "Торпедо" в домашнем матче разгромил "Витязь" из Московской области
Спорт

"ФК "Нижний Новгород" достоин быть представленным в премьер-лиге", - Станислав Черчесов

12 сентября 2018 16:20  [74] Спорт
стадион Нижний Новгород

стадион Нижний Новгород

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Футбольный клуб "Нижний Новгород" достоин быть представленным в премьер-лиге", - сказал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, когда он с и.о. президента РФС Александром Алаевым с рабочим визитом посетил Нижегородскую область.

Станислав Черчесов и Александр Алаев посетили матч между молодежными сборными России и Сербии. 12 сентября в Городецком районе они приняли участие в церемонии награждения победителей и призеров финального турнира зоны "Приволжье" первенства России по футболу среди юношей 2001 г.р. Также состоялось обсуждение перспектив развития футбола в Нижегородской области, в котором приняли участие руководители всех федераций, входящих в МРО "Поволжье".

"Вчера в Нижнем Новгороде был поставлен рекорд по посещаемости матчей молодежной сборной за всю историю страны", - подчеркнул Станислав Черчесов.

"Город всегда славился своими футбольными традициями. В этом году ФК "Нижний Новгород" достаточно успешно выступает, хотелось бы, чтобы он был представлен в премьер-лиге", - добавил главный тренер сборной России.

Также по мнению Станислава Черчесова, созданная в регионе спортивная инфраструктура позволит привлечь к занятию футболом подрастающее поколение.

"Поволжье – футбольный регион, здесь успешно прошел чемпионат мира и много профессиональных клубов. Это кузница кадров и благодатная земля для футбола", - отметил Александр Алаев.

"Вчерашний матч Россия-Сербия, поставивший рекорд посещаемости, показал насколько востребовано наследие Чемпионата мира. Мы обязательно вернемся в Нижний Новгород с национальной сборной", - добавил Александр Алаев.

"Я благодарен РФС за внимание к нашему региону", - заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

"Активность нижегородцев и энергетика трибун на "Стадионе Нижний Новгород" во время игры Россия-Сербия действительно превзошли все ожидания. Важно, что представители футбольного сообщества смогли оценить потенциал региона. Приятно, что Станислав Черчесов отметил потенциал ФК "Нижний Новгород". Поставлена задача – выхода в премьер-лигу, будем стремиться к достижению этого результата", - подчеркнул глава региона.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph