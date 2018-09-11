"ФК "Нижний Новгород" достоин быть представленным в премьер-лиге", - Станислав Черчесов Спорт

стадион Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Футбольный клуб "Нижний Новгород" достоин быть представленным в премьер-лиге", - сказал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, когда он с и.о. президента РФС Александром Алаевым с рабочим визитом посетил Нижегородскую область.

Станислав Черчесов и Александр Алаев посетили матч между молодежными сборными России и Сербии. 12 сентября в Городецком районе они приняли участие в церемонии награждения победителей и призеров финального турнира зоны "Приволжье" первенства России по футболу среди юношей 2001 г.р. Также состоялось обсуждение перспектив развития футбола в Нижегородской области, в котором приняли участие руководители всех федераций, входящих в МРО "Поволжье".

"Вчера в Нижнем Новгороде был поставлен рекорд по посещаемости матчей молодежной сборной за всю историю страны", - подчеркнул Станислав Черчесов.

"Город всегда славился своими футбольными традициями. В этом году ФК "Нижний Новгород" достаточно успешно выступает, хотелось бы, чтобы он был представлен в премьер-лиге", - добавил главный тренер сборной России.

Также по мнению Станислава Черчесова, созданная в регионе спортивная инфраструктура позволит привлечь к занятию футболом подрастающее поколение.

"Поволжье – футбольный регион, здесь успешно прошел чемпионат мира и много профессиональных клубов. Это кузница кадров и благодатная земля для футбола", - отметил Александр Алаев.

"Вчерашний матч Россия-Сербия, поставивший рекорд посещаемости, показал насколько востребовано наследие Чемпионата мира. Мы обязательно вернемся в Нижний Новгород с национальной сборной", - добавил Александр Алаев.

"Я благодарен РФС за внимание к нашему региону", - заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

"Активность нижегородцев и энергетика трибун на "Стадионе Нижний Новгород" во время игры Россия-Сербия действительно превзошли все ожидания. Важно, что представители футбольного сообщества смогли оценить потенциал региона. Приятно, что Станислав Черчесов отметил потенциал ФК "Нижний Новгород". Поставлена задача – выхода в премьер-лигу, будем стремиться к достижению этого результата", - подчеркнул глава региона.